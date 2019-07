Stadtmitte

Die 11. Ausgabe von „See more Jazz“ steht an: Vom 16. bis 18. August wird das Festival wieder in Rostock über die Bühne(n) gehen. Und gemeint sind damit die drei Spielorte: der Garten am Kloster zum Heiligen Kreuz, der Rostocker Zoo und die Kunsthalle.

Besonders stolz sind René Geschke und Andreas Martens, die beiden Organisatoren, auf den israelischen Pianisten Nitai Hershkovits, der am 18. August extra aus New York zum Konzert nach Rostock einfliegen wird.

„Wir haben ein bisschen gebettelt“ – Mit Erfolg

Und lange haben sie auch daran gearbeitet, dass das schwedisch-norwegische Trio Rymden nach Rostock kommt. „Wir haben viel verhandelt und auch ein bisschen gebettelt“, sagt Andreas Martens, „und am Ende hatten wir auch Glück.“

Nun kommen die Spitzenjazzer nach Rostock. Rymden besteht aus den Musikern Bugge Wesseltoft (Piano, Keyboards), Dan Berglund (Bass) und Magnus Öström (Schlagzeug). „Wir konnten auch damit locken, dass das Konzert in einem Zoo stattfindet, dort haben sie nämlich noch nie gespielt“, ergänzt Martens.

René Geschke (l.) und Andreas Martens, die beiden Organisatoren von „See more Jazz“. Quelle: Thorsten Czarkowski

Festival mit gutem Namen in der Szene

Überhaupt hat das Festival „See more Jazz“ sich bereits in der Jazzszene einen guten Namen gemacht und kann mit Kyle Eastwood oder Victoria Tolstoy einige Stars als Referenz vorweisen. Auch darauf können die beiden Organisatoren bauen, wenn sie ihr Programm zusammenstellen.

Die beiden Organisatoren verbinden dabei ihre beiden Musikgeschmäcker und finden immer einen Kompromiss. „Wir streiten uns auch mal“, sagt René Geschke über den Vorbereitungsprozess der beiden Organisatoren. Am Ende steht dann ein abwechslungsreiches Jazz-Programm.

Auch lokale Bands dabei

Eingebettet sind Jazz-Stars wie Rymden in ein stilistisch breit gefächertes Angebot. „Wir wollen möglichst viele Facetten und Grenzbereiche des Jazz in unserem Programm abbilden“, umreißt René Geschke das Konzept. Dazu gehört auch, dass lokale oder regionale Bands ins Programm genommen werden.

In diesem Jahr ist es das Destinesia Quintett um den Rostocker Pianisten Cornelius Rauch, es wird das Festival am 16. August eröffnen. Ihnen folgt im Klostergarten das polnisch-deutsche Duo Senderecki & Spiegel.

Partystimmung im Zoo – Ausklang in Kunsthalle

Und für die Partystimmung am 17. August im Rostocker Zoo ist die britische Band WildCard zuständig, mit feurigen Grooves. „Wir haben inzwischen einen guten Draht in die Londoner Jazzszene“, sagt René Geschke über die Buchung dieser Band.

Den beschaulichen Ausklang am Sonntagvormittag, wie gewohnt in der Rostocker Kunsthalle, wird am 18. August dann Pianist Nitai Hershkovits setzen.

Alle Infos zum Programm unter www.seemorejazz.de

Thorsten Czarkowski