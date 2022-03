Wolgast

Neugierig stromert Nalar durch die Büsche auf dem Gnitz, springt einer Biene hinterher und kratzt an einem Baum. Wenige Augenblicke später klingelt in der Ferne der Schlüsselbund einer Frau, der Kater rennt los und auf seine Besitzerin zu, die ihn anschließend an die Leine nimmt – zur Sicherheit. Denn ein Hund kommt dem Duo entgegen.

Der Vierbeiner reagiert etwas verwundert, genauso wie die entgegenkommenden Spaziergänger. Denn es ist ein ungewöhnlicher Anblick: eine Katze, die spazieren geht – am Strand, im Wald oder auch in der Großstadt. Und für Nalar, den grau getigerten Kater, scheint es wie das Natürlichste der Welt, seine Umgebung zu entdecken.

„Die Idee ist aus unserem Freiheitsbedürfnis entstanden“, erzählt seine Halterin Karin Heinke aus Wolgast. Sie wohnt an einer stark befahrenen Straße. So kam es für sie nicht infrage, ihr Tier eigenständig nach draußen zu lassen. „Also habe ich ihn mal an den Strand mitgenommen – und es hat funktioniert“, erinnert sie sich. Der zehn Monate alte Kater ist es von klein auf gewohnt, überall mit hinzugehen. Täglich gingen sie in der Natur spazieren. Bislang ohne Zwischenfälle.

Nalar hat nur Angst vor Schafen

Nalar tollt wieder über die Wiese und geht zielstrebig auf zwei Kinder zu, die Steine ins Wasser werfen. Ohne Scheu springt der Kater hinterher und planscht im kühlen Nass. Die Halterin nennt ihn auch liebevoll „Seekater“ – „Nalar hat nur Angst vor Schafen, sonst ist er mit allem cool“, verrät sie. Verrückt, dass die Katze sich gar nicht katzentypisch verhalte, hört man es von Außenstehenden tuscheln.

„Ich werde häufig auf unseren Spaziergängen angesprochen“, erzählt die Wolgasterin, während das Tier einen Platz im Schatten gefunden hat und kurz ausruht. „Es ist schön, so mit den Leuten in Kontakt zu kommen.“

Zwar müsse sie häufig die gleichen Fragen beantworten, aber das mache ihr nichts aus. Vielmehr freue sie sich, dass die anderen Spaziergänger Interesse zeigen und Nalar ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubere. „Das brauchen wir doch alle in dieser schwierigen Zeit“, ist sich die Katzenliebhaberin sicher.

„Er ist ein Geschenk“

Eigentlich war es nicht geplant, dass Karin Heinke eine Katze zu sich holt, beginnt sie zu plaudern. Sie wohnt noch nicht lange in Wolgast. Eine Bekannte meldete sich bei ihr und sagte, dass Babykatzen vermittelt werden. „Und nach einigem Hin und Her habe ich Nalar zu mir genommen – und er ist einfach ein Geschenk“, sagt sie glücklich.

Durch die Reisen mit dem Kater und dem Erkunden der Umgebung hat sie nun das Gefühl, hier angekommen zu sein. Dass Katzen ihren eigenen Kopf haben und nicht so gehorsam sind wie Hunde, finde die Halterin sehr charmant.

Für das Tier seien die Spaziergänge stressfrei, versichert ihre Besitzerin und mit Blick auf Nalar wird das auch deutlich. Neugierig erkundet er alles, was er entdeckt. Auch vor Hunden macht er nicht halt, begrüßt sie und geht dann einfach weiter. Das Wohl der Katze stehe bei Karin Heinke an erster Stelle. „Am Anfang dachte ich: Oh Gott, was machst du denn da?“ Sie hatte Angst, dass sie als verrückte Katzenfrau abgestempelt werden könnte. Doch die Resonanz ist bislang vorwiegend positiv, die Leute neugierig.

Mit Katze auf dem Dom oder in Berlin – am liebsten aber in der Natur

„Viele fragen mich auch nach Tipps, wie sie ihre Katze an Spaziergänge gewöhnen können“ – aber das könne die Katzenhalterin gar nicht so konkret beantworten, weil es einfach so geklappt habe. Das Vertrauen auf beiden Seiten sei einfach da. „Das ist das Wichtigste, denke ich.“ Sie zückt ihr Handy, macht ein Foto von dem Tier und teilt es mit Freunden auf Instagram, bevor die beiden weiterziehen.

Mit Nalar hat Karin Heinke schon viele Abenteuer erlebt. So waren sie schon zusammen auf dem Greifswalder Dom, an der Siegessäule in Berlin. Am liebsten gehen sie allerdings am Strand spazieren. Dort, wo nicht so viel Trubel herrscht. „Wenn Nalar merkt, dass es wieder in Richtung Auto geht, meckert er manchmal rum und wird mürrisch“, sagt die Halterin und lacht.

Weiter auf dem Gnitz versteckt sich der Kater im Gebüsch, jagt einem Tier hinterher, vielleicht einer Maus. Die Frau geht weiter, ist einige Meter entfernt von der Katze. Als sie ihn zu sich holen will, klappert Karin Heinke wieder mit dem Schlüsselbund. Wenige Sekunden später läuft der Kater wieder neben ihr.

