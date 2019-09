Neubukow/ Lübtheen

Kaum hat sich Christian Wohrow (44) ins Bett gelegt, setzt der Alarm seinem Schlaf ein vorzeitiges Ende. Es brennt! Rund 100 Kilometer Luftlinie von seinem Wohnort Neubukow entfernt lodert das größte Feuer der Landesgeschichte. Wohrow springt aus den Federn und rein in seine Klamotten. Fünf Stunden später, 3 Uhr nachts, steht der Mecklenburger am Tor zur Hölle.

Am 30. Juni bricht auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein Feuer aus, wie es Mecklenburg-Vorpommern bis dato so noch nie gesehen hat. Was Ursachenforschern zufolge mit einem nicht ganz erloschenen Brand fünf Tage zuvor begann, frisst sich jetzt als Flammenwalzen durch den Wald und hält die gesamte Region tagelang in Atem. Vier Dörfer, in denen insgesamt 650 Menschen leben, müssen zeitweise evakuiert werden.

„So was hab’ ich noch nicht erlebt.“

Rund 5000 Helfer – Bundeswehr, Polizei, Feuerwehren – aus allen Teilen Deutschlands rücken an, um den Flammen den Garaus zu machen. Mittendrin: Christian Wohrow. „Ich bin seit 1990 in der Feuerwehr, aber so was hab’ ich noch nie erlebt.“ Der 44-Jährige führt den erweiterten Löschzug des Landkreises Rostock an, dem neben der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow auch die Wehren von Kröpelin und Kühlungsborn angehören.

Zur Galerie Ein erneutes Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hält die Region in Atem.

Ihr Einsatzgebiet: Alt Jabel. Als sie an einer Ringstraße unweit der evakuierten Ortschaft eintreffen, schießen dort schon etliche Wasserwerfer Fontänen in den Wald. Christian Wohrow und seine Leute bauen in zweiter Reihe ihre Technik auf und beginnen, den Waldboden zu wässern. Damit das Feuer keinen Nährboden findet, sollten Funken überspringen.

Explosionen im Wald

Immer wieder knallt’s im Wald, die Flammen lassen Kriegsmunition explodieren. „Wir haben die Detonationen gehört“, schildert Christian Wohrow. Er und seine Leute sind nah dran an der Gefahrenzone. Angst? „Nein“, sagt Wohrow, „wir haben unseren Job gemacht. Ich hab’ erst im Nachhinein darüber nachgedacht, was hätte passieren können.“

Passiert ist Wohrow zum Glück nichts. An die Substanz geht der Einsatz trotzdem. Insgesamt 48 Stunden – nur unterbrochen von einem Feldbett-Nickerchen in der Hagenower Kasernen-Turnhalle – kämpfen die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Rostock gegen den Großbrand an.

Kraft schöpfen

Wer nicht am Strahlrohr steht, den Boden wässert oder XL-Löschfahrzeuge betankt, versucht, Kraft zu schöpfen. „Einige haben zwischendurch im Wald gelegen und kurz mal die Augen zugemacht“, berichtet Wohrow. Bei ihm verdrängt Adrenalin die Müdigkeit. „Das war ein Einsatz, wie wir ihn noch nie hatten. Wahnsinn, was da aufgefahren wurde. Das motiviert.“

Das Inferno weckt Erinnerungen. „Mein erster Einsatz als Feuerwehrmann ist auch ein Waldbrand gewesen“, erzählt Wohrow. Damals setzte die Glut einer Gulaschkanone Bäume bei Neubukow in Brand. „Der halbe Kreis war raus zum Löschen. Das werde ich nie vergessen“, sagt Wohrow.

Feuerwehr – Familiensache

Feuer und Flamme für die Wehr ist er schon als kleiner Junge. „Wir haben neben der Wache gewohnt. Sobald die Feuerwehr rausfuhr, hab’ ich am Fenster geklebt“, erzählt Wohrow und lacht. Die Leidenschaft fürs Löschen liegt bei ihm in der Familie. „Mein Vater ist in der Feuerwehr. Meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager auch.“ Selbst seine Tochter, fünf Jahre alt, ist schon Mitglied in der Jugendfeuerwehr.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit alles stehen und liegen lassen, um anderen zu Hilfe zu eilen – für Christian Wohrow ist das selbstverständlich. Der Bauhof-Mitarbeiter ist mit Herz und Seele Feuerwehrmann. „Klar, geht dafür Freizeit drauf, aber die opfere ich gern.“

Brimborium? Braucht ein Held nicht

Am 7. September steigt für Helden wie ihn in Lübtheen ein großes Dankesfest. Christian Wohrow wird fehlen. Er und seine Kameraden sind zeitgleich daheim Gastgeber, beim Kaffeekonzert in Neubukow. Großes Brimborium um sein ehrenamtliches Engagement ist dem bodenständigen Mecklenburger ohnehin nicht wichtig.

Das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die zusammenhält, wenn’s brenzlig wird – das ist Christian Wohrow Belohnung genug. Und Antrieb weiterzumachen – auch wenn Einsätze wie der in Lübtheen ihm einiges an Zeit und Kraft abverlangen. „Meine Mutter hat mal zu mir gesagt: ‚Für die Feuerwehr würdest du dein letztes Hemd geben.‘ Sie hat recht.“

Alle Details zur Dankesfeier:

Party für die Helden inklusive Ballermann-Hits

Mehr um Waldbrand in Lübtheen:

Liveticker zum Nachlesen: Größter Waldbrand in der Geschichte des Landes in Lübtheen

Welle der Hilfsbereitschaft für die Helden von Lübtheen

Satellitenfoto: Waldbrand in Lübtheen ist aus dem Weltall zu sehen

Landrat: Waldbrand in Lübtheen wurde wohl an drei Stellen gelegt

Bergepanzer und Helikopter: Bundeswehr unterstützt bei Waldbrand in Lübtheen

Brand: Tiere bleiben im Flammen-Inferno zurück

Löscharbeiten: Jetzt sollen acht Hubschrauber das Feuer eindämmen

Waldbrand in Lübtheen: Die dramatische Flucht vor der Feuerwalze

Feuerwehr-Chef: „Wir brauchen mehr Löschhubschrauber“

Exklusives Interview mit Till Backhaus: „Ich bete zum lieben Herrgott, dass er uns Regen schickt“

Zeugenaufruf: Polizei sucht die Brandstifter von Lübtheen

Lungenexperte: Waldbrand ist für Lunge „gigantische Belastung“

Erstmeldung zum Waldbrand bei Lübtheen: Waldbrand bei Lübtheen: Dörfer werden evakuiert

Kommentar: Retter brauchen mehr Unterstützung

Von Antje Bernstein