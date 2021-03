Rostock

So groß die Freude bei den Fans des FC Hansa Rostock, die ihre Mannschaft beim Spiel gegen Halle nach fünf Monaten Corona-Zwangspause wieder im Stadion zujubeln können, so tief die Enttäuschung bei den Vertretern anderer Branchen, die sich nach Bekanntgabe der Erlaubnis vom Gesundheitsministerium an der vorliegenden Debatte beteiligen. Denn fest steht in diesem Zusammenhang auch: Weitere Lockerungen wird es vorerst nicht geben.

Gudrun Potratz hinterlässt folgende kritischen Worte: „Wie lange noch? Die Konzepte sind ausgefeilt. Aus meiner Sicht muss endlich wieder alles aufgemacht werden. Wir sollen hier wieder für die Fehler der anderen geradestehen. Bei uns klappt es nicht mit dem Impfen, mit dem Testen. Irgendetwas fehlt immer. Wir werden immer wieder vertröstet. Irgendwann ist damit Schluss. Gebt den Leuten doch ein Gefühl der Hoffnung. Wir haben doch alle gelernt, uns auf die Situation einzustellen. Es wäre traurig, wenn endlich alle aufmachen dürfen und keiner ist mehr da, weil sie aufgegeben haben.“

Christina Hellwig beklagt die Prioritätensetzung: Das Hansa-Spiel dürfe stattfinden, die Gastronomie aber bleibe weiter geschlossen. „Bei dem Frust, den die Leute mittlerweile haben, die enttäuschten Fans, die nicht reindürfen ..., da glaube ich kaum, dass es außerhalb des Stadion ruhig bleibt“, befürchtet Hellwig.

OZ-Umfrage zum Modellversuch mit Hansa-Rostock-Fans: Wie finden Sie das?

Philipp Ballerstädt erachtet andere Dinge als wichtiger. Seinen Fokus beschreibt er so: „Vielleicht sollte sich die Landes- und Bundesregierung mal eher über grundsätzliche Schulkonzepte Gedanken machen, so dass alle Schüler vernünftig den Lehrstoff vermittelt bekommen.“

Daniel Schmidt stört sich indes am „Geheule“, das er „überall“ wahrnimmt. „Man kann doch froh sein, dass einer anfängt, um zurück zur Normalität zu kommen.“

OZ-Leserin Tina, so ihr Name in den sozialen Medien der OZ, empfindet die Entscheidung „beschämend“, so sagt sie es. Menschen verlieren ihre Existenzen und die Politik treffe sich, um solche Dinge zu besprechen. Diskutiert werden solle „über die Schulen, Impfungen et cetera, aber doch nicht über so was“, schimpft die Leserin.

In gleicher Weise argumentiert Mandy Sk: „Es ist alles nicht mehr nachvollziehbar. Um Rostock herum explodieren die Zahlen, und es bleibt alles zu, aber Hauptsache Fußball? Die Unternehmen bangen um ihre Existenz, Kinder sitzen mit Maske im Unterricht, viele Kids können noch nicht mal regelmäßig in Kita und Schule.“ So viel Ignoranz und Egoismus sei das, schimpft Mandy Sk.

Matthias Adam ergänzt: „Das ist ja auch soooo wichtig. Schule, Kultur ... alles am Boden.“

Hansa-Fan geht mit Demut ins Stadion

Markus Faber vertritt folgende Meinung: „Solange der Amateursport nicht erfolgen kann, sollten dem Profisport nicht mehr Freiheiten ermöglicht werden. Die Kinder sitzen zu Hause und würden gerne Sport mit ihren Mannschaftskameraden machen wollen. Deshalb ist dieser Test absolut nicht angebracht.“

Melanie Burmester stellt unzufrieden fest: „So gerne ich auch Fußball schaue, aber diese Logik versteht doch langsam keiner mehr. Wir dürfen nach Mallorca fliegen, aber nicht an die Ostsee reisen. Hansa darf vor Fans spielen, aber die Gastronomie darf nicht mit Hygienekonzepten öffnen.“

Dass Hansa vor ausgewähltem, heimischen Publikum spielen darf, ist Teil des städtischen Pilotprogramms. Dazu schreibt Marcus Nowak: „Pilotprojekt gefällt mir, um Erfahrungen zu sammeln, sehr gut. Ich hoffe, auch als Fan des FC Hansa Rostock, dass die anderen dann auch bald öffnen dürfen.“

Frank Schaefer sagt: „Danke für mich als Fan, aber ich verstehe auch die Wut aller, die mit Konzepten in der Schublade wieder vertröstet werden. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und zur Normalität zurückkehren. Ich werde jedenfalls mit Demut hingehen, und im Sommer dann öfter mal die Gastronomie besuchen und dort mein Stadionbier nachholen.“

Heiko Neubert meint, das sei „absolut der richtige Weg, den Hansas Verantwortliche hier versuchen. Er kostet Geld, aber nichts zu versuchen, wäre natürlich einfacher gewesen. Wir sind Vorreiter und Türöffner, welches ein großes Medieninteresse in Deutschland und Europa hervorrufen wird.“

Von Juliane Lange