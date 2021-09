Dieter Hallervorden, Gerit Kling und weitere TV-Stars radeln auf Usedom für den guten Zweck

Heringsdorf

Die Vorliebe von Schauspieler Till Demtrøder für actionreiche Aktivitäten ist schon seit vielen Jahren hinlänglich bekannt. Ob rasante Schlittenhunderennen, Landpartien querfeldein und hoch zu Ross, Cross-Golf zwischen Nordsee-Wellen oder Schneeschuhwanderungen unter sternenklarem Himmel: Bei seinen Charity-Events werden die teilnehmenden Prominenten liebevoll mit nicht Alltäglichem konfrontiert und gefordert.

Am vergangenen Wochenende galt es nun mit Ausdauer in den Beinen zu überzeugen: Till Demtrøder lud die TV-Stars Dieter Hallervorden, Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger, Gerit Kling, Ludwig Trepte, Andrea Kathrin Loewig, Stephan Luca, Tina Ruland, Jan Sosniok und Mariella Ahrens zu einer Entdeckungstour auf die Sonneninsel Usedom ein. Pandemie-bedingt in einer kleinen Runde und selbstverständlich unter Einhaltung der 3G-Regeln erlebten die Prominenten auf E-Bikes eine der entspanntesten Arten des Reisens.

Fahrt der Hoffnung

Die Radtour führte an zwei Tagen durch die Schönheit und die Geschichte der drei Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sowie durch das Achterland bis zum Wasserschloss Mellenthin, wo sie von Inhaber Jan Fidorra herzlich begrüßt wurden.

Es ging entlang von Seen, durch tiefe Wälder, vorbei an Steilufern bis hin zum weißen Ostseestrand. Mit dem offenen Blick für diese Naturschätze und kulturellen Sehenswürdigkeiten radelte die Truppe aber vor allem mit einem Ziel vor Augen: anderen Menschen zu helfen!

„Bei dieser Tour geht es um mehr, als mit dem Fahrrad nur den schönsten Weg von A nach B zu finden. Für uns ist es eine Fahrt der Hoffnung. Wir bewegen nicht nur uns, wir bewegen mit dem Sammeln von Spenden auch etwas für andere. Für die Menschen, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ihr Heim verloren haben, aber vor allem auch für Millionen von Menschen, die weltweit Hunger leiden“, erklärt Veranstalter Till Demtrøder. Doch ohne die große Unterstützung vieler fleißiger Helfer vor Ort, wie Alex Birkholz und seiner Frau Sandra von Alex Strandbar oder Mathias Hasbargen, wäre nach seinen Worten der Erfolg nicht denkbar gewesen.

770 Kilometer geradelt

Nach zwei Tagen, ein wenig Muskelkater und manch ambitionierter Extrarunde erstrampelten die TV-Stars gemeinsam knapp 770 Kilometer. Diese stramme Leistung vergoldete das Unternehmen Cellagon großzügig mit 20 Euro pro Kilometer, so dass eine Spendensumme von 15 166 Euro zusammengefahren wurde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Nachhinein verrät Till Demtrøder, warum es so gut geklappt hat: „Am Donnerstagabend habe ich über Heringsdorf die größte und überwältigendste Sternschnuppe meines Lebens gesehen. Mein Wunsch, perfektes Wetter für das Radeln für den guten Zweck, wurde von einer höheren Macht erhört und erfüllt. Unser Engagement für die Welthungerhilfe und die Flutopfer ist mittlerweile also auch im Himmel angekommen und der liebe Gott hat einen mehr als wohlwollenden Blick auf unser Event.“

Gerit Kling, Dieter Hallervorden und Ludwig Trepte (v.l.) genossen die Fahrradtour am Strand. Quelle: experiArts Entertainment Thomas lx

Doch damit war noch lange nicht Schluss: Aufgeladen durch die hoch emotionale Stimmung des Wochenendes und dem dringlichen Bedürfnis, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, erhöhten die prominenten Gäste am Samstagabend diese Summe. Bei der Versteigerung eines Winora-E-Bikes sowie durch weitere spontane Spenden kam eine Gesamtspendensumme von fantastischen 35 000 Euro zusammen.

Hotelinhaber mit großem Herz

Wie Till Demtrøder berichtet, ersteigerte Michael Kerst, Inhaber des Heringsdorfer Steigenberger Hotels, das Fahrrad und verdoppelte die Summe. Aber auch etliche Prominente legten im Laufe des Abends wie Dieter Hallervorden vierstellige Spenden dazu. „Das war einfach fantastisch“, schwärmt Demtrøder. „Wir radeln hier für den guten Zweck. Das ist wichtig und notwendig, einen Beitrag zu leisten, anderen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Gerade in diesen Zeiten. Da mache ich gerne mit“, sagte Ludwig Trepte und Dieter Hallervorden, der an den beiden Tagen richtig Spaß hatte, brachte es auf den Punkt: „Wenn ich mich für etwas engagiere, dann zu 100 Prozent und mit guter Laune.“

Michael Kerst, Inhaber des Steigenberger Hotels in Heringsdorf, Till Demtroeder, Hoteldirektor Carsten Willenbockel und Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann (v.l.) freuen sich über den großen Spendenerfolg. Quelle: experiArts Entertainment Patrick Hoffmann

Die komplette Spendensumme wird nun an die Welthungerhilfe sowie anteilig an eine Organisation im Ahrtal, die sich um die Flutopfer bemüht, übergeben.

Von Cornelia Meerkatz