Rostock

Die Verbindung zur aktuellen „Ost/Western“-Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle Rostock ist schnell hergestellt: Auch die Digedags waren im wilden Westen unterwegs. So hat die Ausstellung im Obergeschoss des Schaudepots einen unmittelbaren Bezug zum Überthema.

Der Hintergrund: Der DDR-Comic „Mosaik“ wurde 1955 von Johannes Hegenbarth (1925 – 2014) ins Leben gerufen, der Zeichner gab sich später den Künstlernamen Hannes Hegen. Von 1955 bis 1975 waren die Digedags die Protagonisten der verschiedenen „Mosaik“-Handlungsstränge. Die besonders beliebte Serie „In Amerika“ lief von Juli 1969 bis Juni 1974 und erlangte in der DDR nicht nur bei Heranwachsenden Kultstatus.

Die Digedags – immer auf der Seite der Schwachen

Heute werden auch historische Hintergründe der „Amerika“-Serie deutlicher. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts war nicht nur die Zeit des Goldrauschs in Nordamerika, es fanden auch starke gesellschaftliche Umwälzungen statt. Dort setzt die „Mosaik“-Handlung ein, es geht insbesondere um den Kampf der Indianer und der Schwarzen um ihre Rechte.

Die Digidags standen immer auf der Seite der Schwachen und halfen, wo sie konnten. Die erzählten Abenteuergeschichten vermittelten somit auch historische und geografische Fakten. Die Hefte trugen durchaus einen pädagogischen Charakter, der nicht immer sozialistischen Idealen verpflichtet war, sondern sich eher auf humanistische Werte gründete. Und dieses Rezept hatte Erfolg: Solange es die Digedags gab, waren die „Mosaik“-Hefte im DDR-Handel stets vergriffen.

Wie entstanden die „Mosaik“-Hefte?

Beleuchtet wird in dieser kleinen Schau auch der damalige Entstehungsprozess der Hefte. Es gibt Einblicke in das künstlerische und technische Werden der Comics. In der Ausstellung sind unter anderem Originalzeichnungen, Strichdias und Kolorite der ersten Hefte der „Amerika“-Serie ausgestellt. So wird dem Museumsbesucher ein Eindruck davon gegeben, was für ein langer künstlerischer und handwerklicher Prozess dem eigentlichen Druck der Hefte vorausging. „Von der Idee zum Heft“ – das ist die Grundidee dieses Abschnitts.

Und natürlich wird auch der Schöpfer gewürdigt. Man sieht die ersten Entwürfe von Dig, Dag und Digedag von Hannes Hegen, auch einige Vorentwürfe für das „Mosaik“-Signet. Die Arbeiten stammen aus dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, wohin der Nachlass von Hannes Hegen gegeben wurde, erklärt Museumsmitarbeiterin Melanie Ohst. In der Schau ist übrigens auch der originale Schreibtisch von Hannes Hegen zu sehen.

Künstlerisch interessant ist in dieser Ausstellung die Verbindung zum Großonkel von Hannes Hegen. Das war nämlich Josef Hegenbarth (1884 – 1962), der sich einen Namen als Grafiker, Maler und Zeichner machte. In der Schau sind auch grafische Arbeiten von Josef Hegenbarth zu sehen, die sich im Besitz der Kunsthalle Rostock befinden.

Info: Schau „Die Digidags im wilden Westen“, zusammen mit der Ausstellung „Ost/Western“ im Schaudepot der Kunsthalle Rostock noch bis 29. August zu sehen, geöffnet unter den aktuell gütigen Hygiene-Bestimmungen, Eintritt für beide Ausstellungen 10/ erm. 8 Euro.

Von Thorsten Czarkowski