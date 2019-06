Bollewick/Berlin

Dorfinventur in Mecklenburg-Vorpommern via Internet: Die Bewohner der rund 6000 Dörfer im Nordosten sind aufgerufen, das reale Leben in ihrem Heimatort im Internet darzustellen. Dazu gebe es seit kurzem das Internetportal www.landinventur.de, teilte das Thünen Institut für Regionalentwicklung am Montag mit. Herausgefunden werden soll beispielsweise, welche öffentlichen Räume es im jeweiligen Dorf gibt, wie gut die Internetverbindung ist oder wofür sich die Menschen engagieren. Auf dem Portal könnten alle, die sich gut auskennen, anonym und ohne einen Benutzeraccount selbst Dorfbotschafter werden, hieß es. Für 24 Orte gibt es bereits Eintragungen.

Das „Bürgerwissenschaftsprojekt Landinventur“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die gewonnenen Daten sollen als Grundlage für eine eingehende sozialwissenschaftliche Betrachtung des ländlichen Raums dienen. Sie sollen aber auch dazu anregen, sich stärker mit der Lebensrealität der Dörfer auseinanderzusetzen. Geplant sei, das Projekt auf andere Bundesländer auszudehnen, hieß es.

