Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, wie wichtig aktuelle Berichterstattung für unsere Region ist. Nun steht ein Weihnachtsfest im harten Corona-Lockdown vor der Tür, was für alle Menschen Einschränkungen im Alltag bedeutet. Besonders betroffen sind neben Einzelhändlern vor allem die Bildungseinrichtungen unseres Landes.

Um den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch den Eltern Zuhause als verlässlicher Partner in dieser Zeit zur Seite zu stehen, verlängert die OSTSEE-ZEITUNG die Digital-Abo Zugänge im Rahmen des Projektes „Digitale Schule“ bis zum 31. Januar 2021. Das Angebot ist weiterhin für alle Teilnehmer kostenlos – auch die Zugangsdaten bleiben unverändert.

Fragen zum Projekt? Hier gibt es Infos

Somit lesen alle Projektteilnehmer auch im neuen Jahr alles über die Entwicklungen aus der Region, Deutschland und der Welt und starten informiert in das neue Jahr 2021.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich gern an digitale-schule@ostsee-zeitung.de oder per Telefon an 0381 / 365 306.

