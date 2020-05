Digitale Wüste MV: Vielerorts noch immer kein schnelles Internet – Kritik von Unternehmern

Rostock/Schwerin

Breitbandwüste MV: Auch vier Jahre nachdem Digitalisierungsminister Christian Pegel ( SPD) zur Offensive für den Ausbau von Glasfasernetzen blies, sind immer noch viele Regionen abgehängt. Im Corona-Lockdown hätten viele Menschen in MV sicher gern mehr von digitaler Vernetzung für Homeoffice oder Online-Unterricht ihrer Kinder gehabt – doch Fehlanzeige.

Zur Breitband-Verfügbarkeit zeigt sich MV immer noch als Flickenteppich. Während große Städte laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Infrastruktur fast flächendeckend 30 oder gar 50 Mbit pro Sekunde Übertragungsrate haben – Rostock 99/98, Schwerin 99/98, Greifswald 99/99 und Stralsund 100/100 Prozent –, sind viele Dörfer noch digitales Niemandsland.

So verfügt die Gemeinde Ralswiek auf Rügen gerade mal zu zwei Prozent über die landesweit angestrebte 50-Mbit/s-Rate, Krummin auf Usedom über drei Prozent. Eine Null steht hier gar bei Grammow (Kreis Rostock). Unter den Landkreisen sind Rostock und Nordwestmecklenburg mit rund zwei Dritteln der Breitband-Abdeckung die Schlusslichter.

Thema Digitalisierung: Live-Chat via OZ mit Minister Pegel Die OSTSEE-ZEITUNG und die IHK Schwerin werden am Donnerstag, 15 bis 16 Uhr, das Problem Digitalisierung in einem Live-Chat erörtern. Es diskutieren: Digitalisierungsminister Christian Pegel, der Schweriner IHK-Präsident Matthias Belke, Roland Fricke, Kreis Nordwestmecklenburg, und Volker Buck vom Telekommunikationsunternehmen Wemacom. Moderation: OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Die OZ überträgt den Chat live über Facebook. Sie, liebe Leser, können selbst Fragen stellen, aber auch vorab schriftlich senden an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de.

Gut 75 Prozent Mecklenburg-Vorpommerns sind laut Digitalisierungsministerium derzeit mit 50 Mbit/s versorgt – ein Kellerplatz im Vergleich der Bundesländer. Nach Abschluss eines großen Förderprogramms von Bund und Land (ergänzend) sollen es knapp 93 Prozent sein. Formuliertes Ziel war mal das Jahresende – doch daran gibt es erhebliche Zweifel.

Wirtschaft kritisiert „Nachholbedarf“ und „Missstand“

In NWM sind laut Kreisverwaltung derzeit gut 1000 von 1800 Kilometern Glasfaser verlegt – 54 Prozent. Dennoch sei man „sehr zufrieden“, so Kreissprecher Christoph Wohlleben. An der Mecklenburgischen Seenplatte seien derzeit acht von 18 Projekten unter Vertrag, so eine Sprecherin. Breitband-Primus Rostock will bis Ende 2020 letzte Löcher stopfen. Ein flächendeckendes Gigabitnetz im gesamten Stadtgebiet habe „hohe Priorität“.

IHK-Präsident Matthias Belke: „Eine grundsätzliche Frage der Standortattraktivität.“ Quelle: Christoph Meyer

Mehr Tempo in ganz MV fordert dagegen die Wirtschaft. „Es handelt sich dabei um eine grundsätzliche Frage der Standortattraktivität“, sagt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Schwerin. Gerade in der Corona-Krise zeige sich, „wie wichtig die digitale Welt im privaten und geschäftlichen Bereich für uns geworden ist“. MV habe hier „noch deutlichen Aufholbedarf gegenüber anderen Bundesländern“, so Belke. Etwa die Hälfte der Gewerbegebiete im Nordosten verfüge nicht über Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s.

Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg, findet die Lage „blamabel“. Die schlechte Breitband- und Mobilfunk-Abdeckung sei „zum größten infrastrukturellen Missstand in MV“ angewachsen. Er fordert: weniger Bürokratie, schnellere Planungen.

Minister Pegel : Ausbau kommt nach Startproblemen voran

Die Corona-Krise sorgte vielerorts für Ausbau-Stopp, da Bauarbeiter aus dem Ausland nicht einreisen dürfen. Zuvor fehlten Bagger, die Glasfaserleitungen verlegen, oder aber Ausschreibungen für den Breitbandausbau über das Bundesförderprogramm stockten. Kritik kommt auch von der Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Digitalisierung sei wichtig für Bildung und Wirtschaft, so Geschäftsführer Sven Müller. „Wir spüren und sehen, dass der Ausbau vielerorts hakt. Seit Wochen fahre ich an vielen aus der Erde ragenden Breitbandkabeln vorbei. Sie wachsen bereits ein.“

Minister Pegel verweist auf ein Investitionsprogramm von 1,44 Milliarden Euro für Breitband in MV, davon 926 Millionen vom Bund, 354 vom Land. Aus seiner Sicht gehe es „gut voran“, nachdem die Vergabeverfahren bis zu drei Jahre verschlangen. 81 von 106 Projekten in MV hätten bisher einen verbindlichen Zuwendungsbescheid erhalten: alle für Glasfaser bis vor die Haustür der Kunden. Ein Hauptproblem sehe er darin, dass der Bund seine Förderpraxis seit 2016 „mehrfach geändert“ habe.

Mobilfunk : 232 Masten fehlen im Nordosten

Auch beim Mobilfunk sieht es an vielen Stellen in MV düster aus. Die CDU im Landtag hat eine App geschaltet, über die Bürger bis heute 16 800 Funklöcher gemeldet haben. Laut Minister Pegel fehlen MV-weit 232 Funkmasten, die eine landeseigene Gesellschaft errichten soll, vermutlich aber erst in ein paar Jahren. Von der IHK Schwerin heißt es dazu: Kommunen sollten schnellstens ihren Bedarf mitteilen, damit das Ministerium handelt.

MV dürfe nicht auch noch den neuen Mobilfunkstandards 5G verschlafen, warnt die IHK. Nach Lücken in der bundesweiten Versteigerung von Lizenzen sei klar, „dass mit Fördermitteln mittelfristig weiße Flecken beseitigt werden müssen“.

Von Frank Pubantz