​Digitaler Impfpass in MV: So läuft es in den Apotheken

Rostock

Der Auftakt lief selbst für die Apotheker überraschend gut: Seit Montag dürfen die Apotheken in MV digitale Impfnachweise für all jene ausstellen, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Mit dem Start der Nachweiskampagne ist der Apothekerverband rundum zufrieden.

So lief der erste Tag

„Bundesweit wurden bereits am ersten Tag mehr als 400 000 digitale Impfnachweise in den Apotheken ausgestellt. Eine enorme Zahl“, sagt Axel Pudimat, Inhaber der Rostocker Aesculap-Apotheke und Chef des Apothekerverbandes im Nordosten. Erst am Freitagnachmittag hätten die Apotheken die letzten Infos bekommen, gegen 10 Uhr am Montagmorgen wurden die Systeme freigeschaltet.

So funktioniert es in MV

„Für die Kunden ist das ganz sehr einfach: Wir brauchen den gelben Impfpass oder einen anderen offiziellen Nachweis, dass der Patienten schon zwei Mal geimpft wurde“, erklärt Pudimat. Akzeptiert würden beispielsweise auch Bescheinigungen von Haus-, Fach- und Betriebsärzten sowie aus den Impfzentren im Land.

Die Apotheke prüfen dann die Nachweise, checken ebenso den Personalausweis des Impflings. „Wenn alles stimmt und korrekt ist, können wir einen QR-Code generieren und dem Patienten aushändigen“, so Pudimat. Diesen Code wiederum können Smartphone-Nutzer in die Corona-Warn-App des Bundes oder auch in die neue CovPass-App des Robert-Koch-Institutes hochladen und dort speichern. „Das Handy ist dann der Impfnachweis.“

Wo es das Angebot schon gibt

Perspektivisch soll es den digitalen Impfnachweise sofort nach der zweiten Impfung auch bei den niedergelassenen Ärzten und in den Impfzentren geben. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden die nötigen Computersysteme aber erst in einigen Wochen an die Praxen überspielt.

Solange helfen die Apotheken: „Zwei, drei Tage brauchen wir sicher noch, aber dann dürfte der größte Teil der fast 400 Apotheken im Land die Impfnachweise ausstellen“, sagt Pudimat. Einen Überblick, welche Apotheke den Service anbietet, gibt es beispielsweise auf www.mein-apothekenmanager.de.

Von Andreas Meyer