Digitaler Impfpass soll kommen: Das müssen Sie jetzt wissen

Rostock

Beim Impfgipfel der Bundesregierung ging es am Donnerstag (27. Mai) neben den Impfungen für Kinder auch um den digitalen Impfpass. Dafür solle es laut Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei Möglichkeiten geben: zum einen eine eigene App und zum anderen eine integrierte Funktion in der Corona-Warn-App. In einigen Bundesländern wird das digitale Impfzertifikat bereits getestet.

Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Wie funktioniert der digitale Impfpass?

Nach einer Impfung kann der digitale Impfnachweis in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum erstellt werden. Mit den entsprechenden Daten wird ein QR-Code generiert. Diesen können die Geimpften dann direkt mit einer kostenlosen App auf dem Handy scannen oder ausgedruckt mitbekommen und später einscannen. Die Impfbescheinigung wird von der App lokal auf dem Smartphone gespeichert, wie das Bundesministerium für Gesundheit mitteilt.

Wo bekomme ich einen Nachweis für die Impfung her?

Den Nachweis über eine Impfung gegen das Coronavirus können lediglich die Ärzte oder Einrichtungen ausstellen, bei denen die Impfung erfolgt ist.

Ich bin schon geimpft, wie komme ich jetzt an einen digitalen Nachweis?

Laut des Bundesgesundheitsministeriums werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, um auch nachträglich digitale Impfnachweise zu erstellen. Grundsätzlich solle die nachträgliche Ausstellung dort erfolgen, wo man geimpft worden ist. Wenn in den Impfzentren entsprechende Kontaktdaten vorliegen, könnten die QR-Codes möglichst automatisch per Post zugesandt werden. Außerdem könnten Ärzte sowie Apotheker nachträglich Impfnachweise ausstellen.

Wie wird ein digitaler Impfnachweis geprüft?

Für jene, die den Impfstatus überprüfen möchten, zum Beispiel am Flughafen oder in Restaurants oder bei Friseuren, wird es eine App zur Prüfung des Impfzertifikats geben. Damit kann der Impfstatus gescannt werden. Das Impfzertifikat enthält die Informationen zum Impfstatus, den Namen des Geimpften und das Geburtsdatum.

Ab wann gibt es den digitalen Impfpass?

Der digitale Impfnachweis auf dem Smartphone soll voraussichtlich ab Ende Juni eingeführt werden. Schon jetzt wird er in einigen Impfzentren in anderen Bundesländern getestet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kann ich trotzdem noch den gelben Impfausweis nutzen?

Ja, der digitale Impfausweis ist nur eine zusätzliche freiwillige Möglichkeit, um eine Impfung nachzuweisen. Die analogen gelben Impfpässe sind weiterhin gültig.

Kann ich auch negative Corona-Tests damit nachweisen?

Ja, auch negative Tests oder eine überstandene Corona-Infektion sollen in der CovPass App und auch in der Corona Warn App als Testzertifikat oder Genesenenzertifikat hinterlegt werden können. Eine durchgemachte Infektion wird mittels PCR-Test-Ergebnis dokumentiert.

Hier kommen Sie an einen Corona-Schnelltest: Schnelltestzentren in MV: Hier können Sie sich in Ihrer Nähe auf Corona testen lassen

Wie kann ich die Impfung von Kindern nachweisen?

Dem Bundesministerium für Gesundheit zufolge können die digitalen Impfnachweise von Kindern oder Partnern zusammen auf einem Smartphone gespeichert werden.

Brauche ich meinen Ausweis für den Impfnachweis noch?

Bei der Überprüfung von digitalen Impfnachweisen müssen Sie gegebenenfalls ergänzend den Personalausweis vorzulegen. Der digitale Impfnachweis sei aber kryptographisch vor Veränderungen geschützt, meint das Ministerium.

Warum überhaupt ein digitaler Impfpass?

Durch den digitalen Impfpass auf dem Smartphone soll der Nachweis über eine Impfung erleichtert werden. So soll das Reisen einfacher werden, aber auch in Restaurants oder anderen Bereichen könnte dieser Prozess mit einem QR-Code auf dem Handy schneller gehen.

Von Gina Henning