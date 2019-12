Rostock/Schwerin

Wofür haben sich die Internetnutzer 2019 am meisten interessiert? Was waren die Top-Suchanfragen? Ein Blick auf die Google-Trends für ganz Deutschland zeigt, dass vor allem das Schicksal der verschwundenen Rebecca Reusch, zu zahlreichen Suchanfragen führte. Danach folgt das Feuer in der französischen Kirche Notre-Dame und die Handball WM – ein Jahresrückblick durch die „Google-Brille“.

Und was hat Sie bewegt? Die OSTSEE-ZEITUNG hat einmal abgefragt, wonach Mecklenburger und Vorpommern 2019 häufiger als im Vorjahr gesucht haben. Hier sind die Top Zehn Google-Suchanfragen für MV.

10. Schulgesetz MV

Schwerin: Die Abgeordneten im Landtag debattieren bei der Landtagssitzung. Aktuelle Themen der Sitzung: Das neue Schulgesetz für MV. Quelle: Jens Büttner/dpa

Ende 2019 hat Mecklenburg-Vorpommern ein neues Schulgesetz bekommen. Lehrerverbände, Eltern- und Schülervertreter reagierten empört auf das neue Landesschulgesetz für MV. Neben Regelungen für die künftige Förderung von Schülern mit Handicap geht es um Erleichterungen an Schulen in den ersten und letzten Schuljahren.

9. Offene Gärten MV

Der "dichterGarten" in Alt Meteln ist ein Geheimtipp. Zu "Kunst Offen" und "Offene Gärten" wurden dort wieder verschiedene Programme angeboten. Quelle: Privat (Archiv)

Im Sommer zeigte das Land MV seine Schönheit. Prächtige Gärten öffneten am ersten Juni-Wochenende ihre Tore. Für ein Wochenende dürfen Besucher in Nachbars Garten stöbern, Kaffee trinken und auf ein Stück Kuchen einschauen. Bunte Gießkannen weisen den Weg zu den Teilnehmern der Aktion.

8. MV Werften Rostock

In der Schiffsbauhalle der MV Werften wurden 2019 einige Schiffe und Schiffsteile gebaut. Quelle: Stefan Sauer

Schiffe, Schiffe, Schiffe. Es war ein aufregendes Jahr für die Schiffsbauern in MV. Die MV Werften luden Ende Oktober in Rostock zum Tag der Offenen Tür ein. Mit einer spektakulären Aktion wurde wenig später das Mittelteil für das erste Kreuzfahrtschiff der neuen Global-Klasse von Warnemünde nach Wismar geschickt.

7. Waldbrandstufe MV

Felix Adolphi Leiter Forstamt Neu Pudagla Waldbrandstufe Waldbrand Quelle: WLG

Waldbrände haben in Mecklenburg-Vorpommern das Frühjahr und den Sommer bestimmt. Zweimal ist es im April zu Feuern im Wald in der Nähe von Gelbensande ( Landkreis Rostock) gekommen. Die Waldbrandstufe wurde dann auf 4 erhöht. Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald wurde die Waldbrandstufe 4 ausgerufen – auch im April. Durch abgestorbene Gräser aus dem Vorjahr, war die Waldbrandgefahr besonders hoch im April.

6. Eurofighter Mecklenburg

Malchow: Ein brennendes Flugzeug des Typs „Eurofighter“ ist am Himmel über der Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Quelle: Thomas Steffan/dpa

Der Absturz eines Eurofighter über Mecklenburg-Vorpommern versetzte am 24. Juni 2019 eine ganze Region in Angst und Schrecken. Zwei Maschinen aus Rostock-Laage kollidieren während eines Trainingsfluges über dem südlichen Mecklenburg bei Jabel. Eine Flieger konnte sich noch mit seinem Schleudersitz retten – ein Flieger kam bei dem Unglück ums Leben. Eine Katastrophe am Himmel über MV. Die Ursache der Kollision ist auch Monate später immer noch unklar.

5. Wahlergebnisse Mecklenburg-Vorpommern

Am Superwahlsonntag wurde sowie für die Europa- als auch die Kommunalwahl die Stimme abgegeben. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Es war ein spannendes Wahljahr – auch in MV. Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wie erwartet große Zugewinne erzielt. Sie wurde jeweils zweistärkste Kraft, blieb jedoch in beiden Ländern deutlich hinter der jeweils größten Regierungspartei zurück. Der Superwahlsonntag war auch für MV spannend, denn es gab sowohl die Europawahl, als auch Kommunalwahlen im ganzen Land. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock gab es nach dem ersten Wahltag kein eindeutiges Ergebnis – es kam zur Stichwahl.

4. Feldberg Mecklenburg

Der Blick auf den Haussee in der Feldberger Seelandschaft nahe dem Ort Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Quelle: Fellechner Foto

Eine Gemeinde und eine Kleinstadt schaffte es auch in die Google-Suche: Die Feldberger Seenlandschaft und die Stadt Feldberg in Mecklenburg. Sie liegt im Südosten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in MV. Die Kleinstadt Feldberg ist 1999 mit den Orten Conow, Dolgen, Lichtenberg und Lüttenhagen zusammengeführt worden – seitdem heißt die Gegend Feldberger Seenlandschaft. Das Gebiet ist ein beliebter Urlaubsort. Seit 2015 ist Feldberg ein anerkannter Kneippkurort.

3. Kommunalwahl MV

Wismars neu gewählte Bürgerschaft sorgte gleich bei der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl für einen Paukenschlag. Quelle: Heiko Hoffmann

Wie hat meine Gemeinde abgestimmt? Wie stark sind die Parteien im Landkreis? Und wie sieht es für das Land MV aus? Die Endergebnisse zur Kommunalwahl in MV haben die Google-Nutzer interessiert. Mehr als 1,3 Millionen Menschen in MV waren am 27. September aufgerufen, ihre Vertreter in den Kommunen, den Kreisen und auch in Straßburg zur Europawahl zu bestimmen.

2. Antenne MV Schulhofkonzert

Die Schule, die während der Votingphase die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte, gewinnt das erste Antenne MV Schulhofkonzert. Quelle: imago images

Der lokale Radio-Sender Antenne MV machte 2019 eine Aktion zum Schulhofkonzert. Alle Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern sind automatisch für das Antenne MV Schulhofkonzert in einem Voting-Tool erfasst worden. Im September konnte dann zehn Tage lang abgestimmt werden. Die Schule, die während der Votingphase die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte, gewamn das erste Antenne MV Schulhofkonzert – ein Musikkünstler trat dann in der großen Pause bei der Schule auf.

1. Waldbrand Mecklenburg

Feuerwehrleute löschen in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel einen großflächigen Waldbrand. Wegen des Brands auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern mussten Hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Eine Brandkatastrophe in einem Wald nahe Lübtheen sorgte Deutschlandweit für Aufsehen: Mecklenburg-Vorpommern erlebt im Juli den größten Waldbrand seiner Geschichte. Die Rauchschwaden ziehen über Berlin bis nach Sachsen-Anhalt. 1200 Hektar brennen, mehrere Ortschaften müssen evakuiert werden – explodierende Munitionsreste behindern die Löscharbeiten der Feuerwehren erheblich. Aus dem ganzen Land kommt Unterstützung, Bewohner bringen den Wasser und Essen zum ehemaligen Truppenübungsplatz. Anfang August wurde dann auch eine Brandursache bekannt gegeben.

Von RND/ Karina Hörmann