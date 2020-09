Schwerin

Krise reloaded: Der Corona-Shutdown im Winter hat den Mangel an Digitalisierung in Schulen des Landes offenbart. E-Mail statt Livestream, hieß es da oft im Fernunterricht. Jetzt, da die Corona-Zahlen steigen und erneut Schulschließungen drohen, sind viele Bildungstempel in MV immer noch nicht für den digitalen Stresstest präpariert.

Nach Angaben des Bildungsministeriums nutzt etwa jede dritte Schule die digitale Lernplattform „Itslearning“. Aber: Vier von fünf Schulen haben bislang keinen vernünftigen Breitband-Anschluss, um überhaupt störungsfrei digitalen Unterricht anzubieten. Dort stehen in vielen oder allen Räumen nicht mal 30 Megabit Datenübertragung pro Sekunde zur Verfügung. Ein Gigabit sei künftig die Mindestanforderung, heißt es aus dem Ministerium.

Anzeige

Nichts gelernt aus der Krise? Davon geht Simone Oldenburg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag, aus. „Das Land ist bei weitem nicht für flächendeckenden Distanzunterricht gerüstet.“ Anlass für ihre Sorge ist eine Antwort des Ministeriums. Demnach sollen 408, also rund 80 Prozent der staatlichen Schulen in MV, erst noch an das Glasfasernetz angeschlossen werden, um bei digitalem Unterricht ins Gigabit-Zeitalter vorzudringen. „Bis spätestens 2024.“

Weitere OZ+ Artikel

Eltern: Digitaler Unterricht – eine Worthülse ohne Inhalt

In vier Jahren? Jetzt drücke der Schuh, erklärt Kay Czerwinski, Kopf des Landeselternrates, der sich seit Monaten für mehr Tempo bei der Digitalisierung starkmacht. „Wir laufen auf höhere Quarantänezahlen hinaus, und kaum etwas hat sich zum März verändert“, moniert er. „Digitaler Unterricht ist eine Worthülse ohne Inhalt.“

Die Plattform sei auch so nutzbar, wenn auch nur in Teilen, etwa zum Verschicken von Nachrichten, erklärt Henning Lipski, Sprecher des Ministeriums. Wie die Schulen in privater Trägerschaft ausgestattet sind, wisse das Ministerium nicht.

Was nutzen Tablets ohne Internet?

Nicht nur Schulen, sondern auch die Schüler zu Hause bräuchten schnelles Internet, so Czerwinski: „Was nutzen uns Tablets, wenn kein Internet da ist?“ Er ist genervt: „Die Fehlentscheidungen der politisch Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte baden unsere Schüler und wir Eltern und Lehrer aus.“

Mehr dazu:

Im Mai hatte das Ministerium die Lernplattform „Itslearning“ angeschafft. Diese ermögliche interaktive Kommunikation zwischen Lehrern und Schulen per Video. Bei anderen Plattformen, wie „Fuxmedia“, sei das nicht der Fall, räumt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums, ein. 18 von 20 Beruflichen Schulen nutzten „Haleo“ oder „Moodle“, künftig solle auch hier zu „Itslearning“ umgeschwenkt werden.

Schulleiterin: Digitaler Unterricht so bald nicht möglich

„Wir sollten ehrlich sein und kleinere Brötchen backen“, sagt Heike Walter, Vereinigung der Schulleiter in MV. Digitaler Unterricht mit Live-Videos werde vielerorts so bald gar nicht möglich sein. Weil Breitband fehlt, Lehrer ohne Dienst-Laptops und -E-Mail-Adressen vieles nicht dürfen, weil Grundschüler überfordert sind, etwa beim Einrichten von Passwörtern.

„Itslearning“ sei eine gute Plattform; derzeit sei die Botschaft zur Umsetzung aber: „Es ruckelt.“ Walter: „Wir können ganz sicher nicht sagen, dass es morgen losgeht.“ Dafür habe Deutschland die Digitalisierung zu lange verschlafen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lehrer-Gewerkschaft: Politik ist zu spät dran

Schnell werde digital gestützte Bildung nicht abgesichert werden können, sagt Maik Walm, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Über Jahre sei zu wenig in Schulen investiert worden, nun müssten Schüler und Lehrer darunter leiden.

„Die Politik ist auf allen Ebenen mit Blick auf die kommenden Monate zu spät dran“, so Walm. „Lange bekannte Mängel bei Technik, Personal und der baulichen Situation in den Schulen gefährden die Bildung und die Gesundheit.“

Von Frank Pubantz