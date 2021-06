Digitales Modellprojekt: So will Rostock kleine Händler im Nordosten retten

Rostock

„Pretty Child“ – zu deutsch: schönes Kind – heißt das Geschäft von Katrin Maßmann in Toitenwinkel. Doch „schön“ war in den vergangenen Monaten für die Rostocker Unternehmerin nicht allzu viel: Wie viele andere war auch der kleine Stoffladen an der Joliot-Curie-Allee vom Lockdown betroffen, Maßmanns Nähkurse durften nicht stattfinden. Und jetzt, da das Land zwar alles lockert, bleibt die Sorge vor den Spätfolgen der Pandemie: „Dass mehr und mehr Menschen im Internet einkaufen, das wird wohl so bleiben“, fürchtet Maßmann.

Kleinen Unternehmern wie ihr will Rostock nun aber helfen – mit einem Modellprojekt im Nordosten der Hansestadt: Die SPD fordert, dass die Hansestadt einen neuen Marktplatz für Gehlsdorf, Dierkow, Toitenwinkel und auch Krummendorf aufbaut. Digital, im Internet. Damit die Menschen nicht irgendwo, sondern vor der Haustür einkaufen.

Hannover ist Vorbild für Rostocker Modellprojekt

Muster für das Vorhaben in Rostock ist Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. Dort gibt es bereits einen solchen Marktplatz – ebenfalls für die Stadtteile im Nordosten. Die Internet-Seite soll wie eine Suchmaschine für das Lokale funktionieren, wie die „Gelben Seiten“ für die Stadtteile: Welche Restaurants, Bistros und Lieferdienste gibt es in „meinem Kiez“? Welche Geschäfte bieten welche Dienstleistungen an? Wo kann ich meine Freizeit verbringen? Wo bekomme ich Hilfe in problematischen Lebenslagen? Ich suche Stoffe zum Nähen. Bekomme ich die auch vor Ort? Oder: Wer repariert meine kaputte Brille schnell und zuverlässig?

Angeschoben wurde das Projekt in Hannover von der Stadt. Ein Verein übernimmt zusammen mit den Wirtschaftsförderern und Interessensverbänden – der Industrie- und Handelskammer etwa – die Pflege des Portals.

Kleine Händler sind auch wichtig für die Stadtkasse

Den Sozialdemokraten in der Hansestadt geht es darum, die kleinen Unternehmen zu stärken und zu retten. Denn während in der Innenstadt mittlerweile zu großen Teilen die großen Ketten das Bild dominieren, seien es die kleinen Geschäftsleute, die auch die Stadtteilzentren beleben und bunt machen. Und die zahlen – oftmals im Gegensatz zu den Großen – ihre Steuern auch in Rostock, schaffen hier Arbeitsplätze.

In dem Antrag an die Bürgerschaft heißt es, dass zwei Trends im Handel zu beobachten seien: Die eine Gruppe kaufe verstärkt im Internet, die andere suche gezielt nach Geschäften und Dienstleistern vor Ort. „Wir haben in unseren Stadtteilen so viele gute Geschäfte. Selbst ich kenne längst nicht alle“, sagt Anke Knitter, Bürgerschaftsmitglied der SPD und langjährige Ortsbeiratschefin in Toitenwinkel. Das neue Portal für den Nordosten soll helfen, alle Händler bekannter zu machen. Wer lebendige Stadtteile wolle, sollte sein Geld auch vor Ort ausgeben. „Davon profitieren alle: die Unternehmen, die Kunden, die Viertel.“

Händler in Rostock brauchen jede Hilfe

Dass es viele Menschen gibt, die sich wieder ganz bewusst für Einkäufe „vor der Haustür“ entscheiden – Michaela Stoll erlebt das mittlerweile fast jeden Tag. Sie betreibt den Blumenladen „Altstadtröschen“ in Dierkow und durfte auch während des Lockdowns öffnen. Auch in ihrer Branche habe es eine Phase gegeben, in denen mehr und mehr Menschen online bestellt haben. „Aber das scheint sich wieder zu ändern. Blumen will man sehen und riechen“, sagt Stoll.

Ein Portal für die Geschäfte im Nordosten findet sie super: „Wir haben selbst schon ausprobiert, in sozialen Medien für uns zu werben. Das hat sehr gut funktioniert. Das bringt nicht Hunderte neue Kunden, aber die Menschen werden auf uns aufmerksam. Und das hilft.“

Genau so sieht es auch Katrin Maßmann: „Wir haben es sicher leichter als andere Händler. Auch Stoffe will man vor dem Kauf anfassen. Viele Hobby-Näher schätzen auch die Beratung. Das ist unser Plus“, sagt die Chefin von „Pretty Child“. Auch sie bietet ihre Waren im Internet an, dennoch habe der Lockdown „richtig reingehauen“. „Viele Menschen werden dabei bleiben, im Netz zu bestellen.“ Umso wichtiger sei es aber, dass die Händler in den Vierteln für alle anderen sichtbarer und bekannter werden: „Ein Portal für den Nordosten wäre einen Versuch wert.“ Aber kosten dürfe es nichts: „Vielen Kollegen steht das Wasser finanziell bis zum Hals.“

Warum Ivonne Fuchs, Chefin des gleichnamigen Optikers am Hannes-Meyer-Platz in Dierkow, für einen lokalen, digitalen Marktplatz ist: „Die Innenstadt ist doch das beste Beispiel, wie es nicht werden sollte. Dort gibt es fast nur noch die Ketten, kaum noch etwas Besonderes.“ Genau das aber würden die „Kleinen“ bieten. „Wir sollten deshalb alles versuchen, was den lokalen Geschäftsleuten helfen kann.“

