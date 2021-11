Digitalisierung, Corona-Tests, Schulfächer: Das fordert der Landeselternrat MV von der Politik

Rostock

Der Landeselternrat in MV hat in den vergangenen Tagen in Rostock unter dem Motto „Gemeinsam für gute Bildung“ über aktuelle und zukünftige Probleme der Bildung im Nordosten diskutiert. Die Elternvertreter benannten dabei klare Forderungen an die Politiker der neuen Landesregierung. Dabei ging es neben der akuten Corona-Lage an den Schulen auch um die Finanzierung und die Gestaltung der Schulfächer.

Besonders wichtig ist dem Verband dabei, dass das Land alle nötigen finanziellen Mittel für die Bildung der Kinder in Mecklenburg-Vorpommern bereitstellt. „Dies umfasst neben allen nötigen sächlichen Ressourcen für Schule auch eine vollumfängliche personelle Ausstattung auf allen Ebenen der schulischen Bildung und Begleitung“, heißt es in einer Mitteilung. Weiterhin müssten dafür alle bestehenden bürokratischen Hürden abgebaut und die Beschaffung von Endgeräten und der digitale Ausbau beschleunigt werden.

Nicht mehrere Unterrichtsfächer verschmelzen

Außerdem lautet eine weitere Forderung, dass alle Schulträger mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden sollen, damit sowohl die Schülerbeförderung als auch die baulichen Voraussetzungen für moderne Schule umgesetzt werden können.

Abgesehen von den Finanzen ist dem Landeselternrat in MV auch die Gestaltung der Unterrichtsfächer wichtig. Werken, AWT, Geschichte, Geographie und Sozialkunde sollen seiner Ansicht nach nicht in der Orientierungsstufe in einem Fach – den Gesellschaftswissenschaften – verschmolzen werden. Auch wird eine offene Diskussion über notwendige Inhalte in den Rahmenplänen, gezieltere Schülerförderung und rechtzeitige Informationen zu Abschlussprüfungen gefordert.

Mehr Corona-Tests an den Schulen gefordert

Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Schulbetrieb liegt im Fokus des Verbandes. „Wir fordern die Gesellschaft auf, vollständig solidarisch mit allen Schülern und Lehrern in dieser Zeit der Verschärfung der Corona-Krise zu sein“, so die Bitte. Nur wenn sich an die vorgegebenen Regeln gehalten werde, könnten die Schulen offen bleiben.

Um den Schulbetrieb dann auch sicher gewährleisten zu können, ist nach dem den Elternvertretern eine erhöhte Testfrequenz erforderlich. Montag, Mittwoch und Freitag erscheint dem Gremium als geeigneter Testrhythmus.

Czerwinski als Vorsitzender wiedergewählt

.Auf der zweitägigen Tagung wurde zudem der neue Vorstand des Landeselternrates MV gewählt. Kay Czerwinski wurde durch die Delegierten einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Phillip Scharping wurde zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Doreen Hartwig zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Den Vorstand komplettieren Manuela Karmauß, Sebastian Ewald, Frank Buchholz, Franka Zinke, Stephanie Latzko und Sebastian. Alle genannten Vorstandsmitglieder wurden für zwei Jahre gewählt.

Von Ann-Christin Schneider