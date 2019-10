Rostock

Die Entwicklung schreitet rasant voran. Ein paar Jahre ist es erst her, seit die ersten Smartphones auf den Markt kamen. Heute hat nahezu jede Schülerin und jeder Schüler ein solches Gerät in der Tasche. Und ohne das geht es auch kaum noch: In virtuellen Gruppen werden Schulprojekte organisiert oder Aufgaben verteilt, werden Lern-Apps genutzt oder Materialien ausgetauscht. Kurz: Der Schulalltag ist ohne diese Technologie kaum noch denkbar.

Und doch hinken die meisten Schulen bei der IT-Ausstattung hinterher. Fatal: Auch in den Schulen müsste den jungen Leuten ein verantwortungsvoller Umgang mit der modernen Technik und ihren tausend neuen Möglichkeiten vermittelt werden – und ihren Gefahren von Cybermobbing über Fake-News bis Sexting.

Der Digital-Pakt kommt spät

Doch dafür müssten Schulen und Lehrer auf dem neuesten Stand der Technik sein. Die Realität sieht jedoch anders aus: Netzanschlüsse und Rechner sind oft veraltet, die Lehrer digital kaum geschult.

Der Digital-Pakt Schule kommt spät, aber immerhin: Er kommt jetzt. Nun gilt es, keine Zeit zu verlieren. Die Schulen müssen zügig an schnelle Netze angeschlossen, mit digitaler Technik ausgestattet und die Lehrer fit gemacht werden für die digitale Gegenwart.

Von Axel Meyer