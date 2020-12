Rostock

Normalerweise bringt Rammstein-Frontsänger Till Lindemann Fans weltweit bei Konzerten in Ekstase. Die Corona-Pandemie macht Live-Gigs in Stadien unmöglich. Kein Problem für Lindemann. Der in Rostock aufgewachsene Musiker stößt in ein neues Geschäftsfeld vor: Dildos.

Schon länger vermarktet Till Lindemann unter dem Label „Doktor Dick“ Produkte wie Shirts, Schaumwein und Badeschlappen. Nun erweitert er sein Sortiment um Sex-Spielzeug, das manchem im einsamen Corona-Lockdown gerade Recht kommen könnte: den Dildo „Tilldo“.

Anzeige

Für den Stimulator stand Till Lindemann nicht selbst Modell. Das gute Stück ist der Form seines Bühnenmikrofons nachempfunden und wird deshalb als Mic-Vibrator beworben – samt Höhepunkt-Versprechen. Geliefert werde der „Tilldo“ mit „dem Geist für das Gefühl, vollkommen ausgefüllt zu sein, überall gleichzeitig erregt zu werden, fast durchzudrehen – auf die schönste Art. Und ganz nebenbei trainierst Du auch noch deinen Beckenboden“.

Ob Till Lindemann den Dildo selbst getestet hat, ist nicht überliefert. Fest steht dagegen: Der Lustbringer des Rammstein-Sängers ist ein Luxusartikel. Der 23 Zentimeter lange Vibrator aus Odenwälder Fichtenholz kostet 169 Euro.

Kollaboration mit Garret

Auch musikalisch ist Till Lindemann nicht untätig: Zusammen mit Stargeiger David Garrett hat er einen Song eingespielt. Das Lied mit dem Titel „Alle Tage ist kein Sonntag“ ist am 11. Dezember jeweils in limitierter Fassung als CD-Single und Vinyl erschienen. Der Schlager wurde 1922 von Carl Ferdinands und Carl Clewing geschrieben. Auf Basis des Liedes entstanden auch zwei gleichnamige Filme.

Lesen Sie auch:

Auch von Rammstein gibt’s pünktlich zur Weihnachtszeit was auf die Ohren: 25 Jahre nach Erscheinen hat die Rockband eine neue Version ihres Debütalbums „Herzeleid“ auf den Markt gebracht. Die limitierte Ausgabe von „Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered)“ klingt mit originalem Tracklisting von 1995 klarer. Mit dem Original begann der Aufstieg vom Mecklenburger Till Lindemann und Rammstein zur gefeierten Band. Aktuell muss sie coronabedingt pausieren. Der zweite Teil der Stadiontour soll am 22. und 23. Mai 2021 in Leipzig fortgesetzt werden.

Von ab