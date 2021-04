Alt Tellin

Auch einen Monat nach dem verheerenden Großbrand liegen noch immer Kadaver auf dem Gelände der abgebrannten Schweinezuchtanlage in Alt Tellin. Obwohl der Großteil der 55 000 bei dem Feuer ums Leben gekommenen Sauen und Ferkel inzwischen geborgen und entsorgt worden ist, befinden sich laut Agrarministerium noch immer „vereinzelte“ Tiere in den Güllekanälen unter den früheren Stellplätzen. Sie waren beim Brand durch die geschmolzenen Plastikgitter gebrochen und in den Güllegang gefallen.

Entzug der Betriebsgenehmigung gefordert

Luftbild von der zerstörten Schweinezuchtanlage Quelle: Stefan Sauer

Das panische Quieken der Schweine, das Anwohner während des Brandes Ende März aufgenommen hatten, schallte am Freitag aus Lautsprechern vor den Toren der Brandruine. Anwohner und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hatten dort zum Protest aufgerufen, während Umweltaktivisten an den Futtersilos des bewachten Geländes ein Großbanner entrollten. „Schluss mit dem Schweinesystem“ steht auf dem Plakat. Umweltverband und Anwohner fordern, dem Betreiber, der LFD Holding, die Betriebsgenehmigung zu entziehen. „Der Brandschutz hat in dieser Anlage eklatant versagt“, so Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter.

Greenpeace findet Dioxin belastete Materialien

Ausgebrannter Stall in Alt Tellin Quelle: Stefan Sauer

Die Folgen des Feuers, das am 30. März eine der größten deutschen Schweinezuchtanlagen in Schutt und Asche legten, sind noch immer sichtbar – und sie könnten größer und nachhaltiger sein, als bislang angenommen. Greenpeace hat Materialproben von zwei Äckern genommen und analysieren lassen. In ihnen seien giftige und potenziell gesundheitsgefährdende Dioxine nachgewiesen worden.

Material muss abgesammelt werden

Ein Protestplakat von Greenpeace prangt an der Anlage. Quelle: Stefan Sauer

Bei den Materialien, die bis zu 200 Meter entfernt vom Brandherd lagen, handele es sich wahrscheinlich um Dämmaterialien, die durch das Feuer in die Luft geschleudert wurden, sagt der Greenpeace-Chemiker Manfred Santen. Wie hoch die Konzentrationen der Dibenzodioxine und Dibenzofurane in den Materialien sind, stehe noch nicht fest. „Sie liegen aber über den Konzentrationen unbelasteter Böden“, so Santen. Seine Forderung: „Das Material sollte zeitnah abgesammelt werden, damit Mensch und Tier nicht mit ihnen in Berührung kommen.“

Anwohner: Behörden reagieren nicht

Die Bewohner der umliegenden Gemeinden sind beunruhigt und fühlen sich von den Behörden nicht ernst genommen. „Wir haben einen großen Fragenkatalog an das StaLU geschickt und bislang keine Antwort erhalten“, beklagt Susanne Wiest vom Bürgerbündnis Landleben-Tollensetal. „Wir wollen wissen, wie stark das Feuer und die niedergehende Asche unser Grundwasser und die Böden belastet haben.“

Backhaus verspricht: Anlage gehört der Vergangenheit an

Während vor den Toren der Schweinezuchtanlage die Wut hoch kocht, macht sich Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) auf dem Gelände ein Bild vom Ausmaß der Brandkatastrophe und vom Stand der Aufräumarbeiten. Nach dem Besuch versucht sich Backhaus Gehör bei den aufgebrachten Protestlern zu verschaffen: „Diese Anlage gehört der Vergangenheit an“, verspricht er. Sie werde in der Form nicht mehr in Betrieb gehen können, weil allein für Abluftreinigungsanlagen ein neues Planfeststellungsverfahren durchlaufen werden müsse. Zudem müssten künftig bei solchen Anlagen die Gemeinden zustimmen. „Diese Zustimmung wird es hier und auch vermutlich in anderen Gemeinden nicht geben.“

Bundesratsinitiative angekündigt

Backhaus, der auch Vorsitzender der Umweltministerkonferenz ist, kündigte eine Bundesratsinitiative für den 7. Mai an, um Baurecht und Brandschutz in Tierhaltungsanlagen künftig zusammenzubringen. „Bislang war es so, dass Tierhaltungsanlagen als Industrieanlagen eingestuft wurden.“ Das sei ein schwerwiegender Kardinalfehler und müsse korrigiert werden.

Greenpeace soll Daten zu Dioxin-Funden herausrücken

Backhaus hat Greenpeace gebeten, die Daten über die Dioxin-Funde zur Verfügung zu stellen. „Diese Meldungen nehme ich sehr ernst“, sagt er. „Es wird nun weitere Boden- und Luftmessungen geben.“ Seinen Angaben zufolge ist für die Entnahme von Gewässer- und Bodenproben der Landkreis (Vorpommern-Greifswald) zuständig, der bisher auf Untersuchungen verzichtete. Parallel zum Kreis werde nun auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt tätig werden. Da größere Partikel bereits durch den Betrieb abgesammelt worden seien, gehe er davon aus, dass von den Materialien keine akute Gefahr ausgeht, so Backhaus.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) prüft inzwischen rechtliche Schritte gegen den Betreiber, die LFD Holding, den Eigentümer, die Terra Grundwerte AG, und das Land. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet, schließt aber einen technischen Defekt nicht aus. Von den rund 57 000 Tieren, die in den 18 Ställen gehalten wurden, überlebten nur 1300.

Von Martina Rathke