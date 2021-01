Distanzunterricht verschärft soziale Ungleichheiten: Fehler liegt im System

Rostock

Der Schüler in der Stadt schaltet den PC ein und arbeitet mit stabilem Netz. Die Schülerin auf dem Lande sitzt im virtuellen Nirwana und lässt sich Arbeitsblätter ausdrucken. Die Schülerin der Privatschule schaltet den Rechner ein und lernt in der Videoschalte. Der Schüler einer Regionalschule muss hoffen, dass seine Lehrer mit der mäßig funktionierenden Onlineplattform des Landes klarkommen. Der Unternehmersohn hat einen eigenen Rechner im eigenen Zimmer. Die Tochter am unteren Ende der sozialen Skala kann Mama noch zehn Mal fragen, wie der Dreisatz funktioniert, das muss sie am Esstisch in der Küche schon allein hinkriegen, während ihr der Bratkartoffelgeruch durch die Nase weht.

Klischees? Gewiss! Und gelebtes Leben. Nichts Neues, war schon immer so, ist sogar etwas besser geworden. Und nun? Das Brennglas Corona-Pandemie offenbart schonungslos, die Lücken im System. Das Schulsystem fördert soziale Ungleichheit. Die digitale Revolution in der Bildung wurde verpennt. Die Reform des Schulwesens verschoben. Deutschlands Bildungslandschaft ist nicht föderal, sondern ein Flickenteppich. Kultusministerkonferenz – das klingt nach Macht, aber in Wahrheit sitzen Kultusminister an den Katzentischen ihrer Regierungen. Corona zeigt im Distanzunterricht: Schulische Bildung auf gleichwertigen Niveau ist kein politischer Wille.

