Am Donnerstagabend feiert der Dokumentarfilm über Fußball-Star Toni Kroos Kinostart in Greifswald. Weil die Karten-Nachfrage so groß war, wird der Film gleichzeitig in zwei ausverkauften Sälen des Cinestar gezeigt. Der Greifswalder FC und Weggefährten des 29-jährigen Nationalspielers füllen einen Saal.

Auch die Eltern des Kickers sind anwesend. Während Toni Kroos den Film am Abend in München präsentiert, ist Regisseur Manfred Oldenburg nach Greifswald gereist. Er drehte Szenen des 113-minütigen Films auch in der Hansestadt – hier Begann die Erfolgsgeschichte des Spielers.

