Der Co-Vorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Dennis Augustin soll Mitglied der NPD gewesen sein. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem in Neubrandenburg erscheinenden Nordkurier vorliegen. Demnach habe Augustin 1989 an einer Kaderschulung in einem Ausbildungslager im norditalienischen Iseo teilgenommen. Fotos des Parteiorgans „Deutsche Stimme“ zeigen Augustin dort zusammen mit dem ehemaligen NPD-Bundesvorsitzenden und Noch-Europaparlaments-Abgeordneten Udo Voigt, der schon damals bei den Rechtsradikalen aktiv war.

Augustin, der in sozialen Medien Migranten als „Halbaffen“ bezeichnet hatte, ist wegen seiner radikalen Positionen in der AfD umstritten. Er wird im Bericht des Bundesverfassungsschutzes erwähnt, der eine Beobachtung der Partei begründet.

In der AfD gilt bislang ein Unvereinbarkeits-Beschluss: Wer der NPD angehört, kann nicht Mitglied der Rechtspopulisten sein.

