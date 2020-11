Doreen Hartwig aus Rostock: „Mein Kind kommt damit nicht klar.“

Rostock

Sie steht ihre Frau. Jeden Tag von acht bis acht. Am Tresen der Currywurstbude in der Breiten Straße in Rostock. Ehrenamtlich ist sie als Vorsitzende des Rostocker Stadtelternrats und im Landeselternrat aktiv. Da gehören Nachtschichten zum Alltag. Doreen Hartwig (42) haut so leicht nichts aus den Latschen. Die weiß, wo man anpackt und die weiß, wie man Probleme löst. Doch zur Zeit kommt auch sie an ihre Grenzen. Ihre Tochter Lilly (14) geht auf eine Regionale Schule in Rostock, bei der einige Lehrer, weil sie Risikopatienten seien, Distanzunterricht geben. Ihre große Tochter (21) und ihr großer Sohn (20) sind schon aus dem Haus und berufstätig.

„Das ist doch kein Distanzunterricht !“

Doreen Hartwig sagt zu dem Modell: „Die Schüler kriegen von den Lehrern Arbeitsblätter, die sie abarbeiten müssen. Das ist doch kein Distanzunterricht! Mein Kind kommt damit nicht klar. Jetzt haben die It’s-Learning installiert. Das finde ich grundsätzlich gut. Aber da müssen jetzt erstmal alle Lehrer und Schüler geschult werden. Für die Kinder finde ich es schwierig, die können ihre Lehrer zwar per Mail anfunken, aber wer guckt denn alle fünf Minuten in sein Mailfach. Meine Tochter kriegt das mit ihrer leichten Lese-Rechtschreibschwäche nicht so gut hin. Wenn sie das liest, versteht sie das nicht so schnell, als wenn sie es erklärt bekommt. Und aus dem Grund wird sie einfach nicht fertig. Wir sitzen abends bis nach elf Uhr und machen ihre Aufgaben. Ich stehe von 9.30 bis 19 Uhr hinterm Tresen in der Breiten Straße. Bin um acht Uhr aus dem Haus und abends um acht wieder zu Hause. Dann mach’ ich der Kleinen Abendbrot oder sie hat es sich vorher schon allein gemacht.

„Die Lehrer ballern die Kinder mit Leistungskontrollen zu.“

Bisher war sie so bei ’nem Durchschnitt von 2,3. Ich habe Sorge, dass sie da jetzt abfällt. Was mich extrem stört, ist, dass die Lehrer die Kinder mit Leistungskontrollen zuballern. Das ist unmöglich. Das macht den Schülern einen unglaublichen Druck. Ich glaube, dass sich die meisten Lehrer auf den nächsten Lockdown vorbereiten und bis dahin wenigstens noch ein paar Noten sicher und möglichst viel Stoff durchgeknüppelt haben wollen – auf dem Rücken der Kinder. Dazu kommt, dass ja nicht der Lehrer sofort greifbar ist, wenn man ihn braucht. Ich hatte keine Stochastik in der achten Klasse. Das habe ich mir jetzt nebenbei angelesen, um meiner Tochter helfen zu können. Ich helfe ihr abends ein, zwei Stunden. Aber in einigen Fächern komme ich auch an meine Grenzen.

„Ich bin ein Arbeitstier und war auch nicht doof in der Schule.“

Ich bin ein Arbeitstier und war auch nicht doof in der Schule. Aber so geht das nicht weiter. Mit dem Distanzunterricht, da müssen die sich was einfallen lassen. Wenn ich die anderen Eltern sehe, dann höre ich oft, dass viele Familien damit nicht klarkommen, weil oft nur ein PC im Haushalt ist, und die Kinder das nicht geteilt und geregelt kriegen. Der bürokratische Aufwand, um an Geräte zu kommen, ist viel zu kompliziert. Dass man da auf Förderrichtlinien angewiesen ist, das geht so nicht. Für mich wäre bei Distanzunterricht Interaktion wichtig – und die ist zur Zeit auf keinen Fall gegeben.“

Von Michael Meyer