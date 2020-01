Rostock

Dem Land der Seen und Ostseestrände gehen die Schwimmer aus: In MV können sich immer weniger Kinder sicher im Wasser bewegen. Mittlerweile gelten fast 59 Prozent der Jungen und Mädchen an öffentlichen Grundschulen des Landes als Nichtschwimmer – fast 28 900 von 49 400. Ein Jahr zuvor waren es noch 50 Prozent. Dies geht aus aktuellen Statistiken des Bildungsministeriums hervor.

Im Grunde sind es aktuell sogar mehr als 80 Prozent, die nicht sicher schwimmen können, werden Inhaber des Seepferdchens hinzugezählt, die sich ja nur kurze Zeit über Wasser halten können. Rettungsschwimmer und Opposition werfen der Regierung Versagen vor. Sie fordern endlich Taten: für mehr Hallenbäder und Kurse im ganzen Land.

Experten: Die Landesregierung hat versagt

„Es wird höchste Zeit, dass die Politik aufwacht“, mahnt Thorsten Erdmann von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in MV. Seit langem fordern er und andere Experten mehr Unterstützung für Schwimmkurse und Schülertransport oder gar den Bau neuer Schwimmhallen. Wie Thomas Powasserat, DRK-Wasserwacht, erklärte: „Das Land hat versagt.“ Denn es habe sich verpflichtet, Kindern das Schwimmen beizubringen. Schwimmen ist in MV Bestandteil des Rahmenplans für Sport in der Grundschule.

Thorsten Erdmann, Sprecher des DLRG-Landesverbandes MV. Quelle: privat

Die DLRG bilde allein rund 500 Kinder pro Jahr zu Schwimmern aus, so Erdmann. „Das reicht aber nicht.“ Auch Eltern müssten sich mehr um das Thema kümmern und dafür sorgen, dass sich der Nachwuchs im Wasser sicher bewegen kann. Für Erdmann ist klar: Ein Seepferdchen sei zu wenig. Dafür müssen Kinder 25 Meter weit schwimmen. „Das ist nichts weiter als Wassergewöhnung“, so Erdmann. Das Schwimmabzeichen müsse es schon sein, erreichbar in Bronze, Silber und Gold.

Linke fordert Landesprogramm für alle Kinder

Im Sommer 2019 war ein zehn Jahre altes Mädchen in Tessiner Freibad (Kreis Rostock) ertrunken. Es folgte eine intensive Debatte zur Schwimmausbildung in MV. „Die Landesregierung kommt über Ankündigungen und Versprechungen nicht hinaus“, kritisiert Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Landtag. Sie fordert ein Programm „Jedes Kind lernt schwimmen“, das das Land bezahlen müsse. Und: Ab Klasse 5 sollte es einen Auffrischungskurs für Schüler geben. „Auch schwimmen kann wieder verlernt werden“, so Oldenburg.

Simone Oldenburg Quelle: Cornelius Kettler

Was die Statistik auch sagt: An Schulen in privater Trägerschaft können in MV prozentual mehr Kinder schwimmen. Hier sind landesweit 2834 von 6461 als Nichtschwimmer eingestuft – knapp 44 Prozent. Mit Seepferdchen knapp 72 Prozent. Die Zahlen wurden unmittelbar vor dem aktuellen Schuljahr erfasst.

Ministerium: Schwimmunterricht ab Klasse 3 verbessert Statistik

Das Bildungsministerium reagiert. Schwimmunterricht sei wichtig und derzeit sei dieser an 180 von 242 Grundschulen „fester Bestandteil“, sagt eine Sprecherin von Ministerin Bettina Martin ( SPD). An 85 Schulen habe es Schwimmlager gegeben. Schule trage Verantwortung, aber nicht allein. Geplant sei, an der Universität Rostock mehr Grundschullehrer auch zu Schwimmlehrern auszubilden. Schwimmunterricht finde in der Regel in der 3. oder 4. Klasse statt – da steige der Anteil der Schwimmer auch an. Laut Statistik liegt der Nichtschwimmer-Anteil in der 4. Klasse insgesamt bei rund 26, inklusive Seepferdchen bei gut 54 Prozent. Experten ist das immer noch viel zu viel.

Von Frank Pubantz