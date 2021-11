Dreck, Feueralarm und Schäden im Flüchtlingsheim Greifswald: Kann man so leben?

Greifswald

Ein Foto, das man förmlich riechen kann: In dem Abtropfbecken neben der Spüle steht schmutziges, schwarzes Wasser. Essensreste schwimmen darin, zusammen mit Verpackungsresten. Der Abfluss ist verstopft, das Wasser steht bereits auf der Arbeitsfläche. „Look at this, it looks like this every day“, erklärt Omar Rajaedin Ali. Schauen Sie sich das an, so sieht es jeden Tag aus. „Filthy“, fügt er an. Schmutzig. Er filmt die Szenerie mit seinem Handy für ein Videotelefonat mit Redakteuren der Ostsee-Zeitung.

Ali lebt in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Greifswald. In der Brandteichstraße leben derzeit 249 Menschen aus verschiedenen Ländern. Sie haben Asyl beantragt und warten auf die Entscheidung der Behörden. Ali und seine Mutter sind zwei der Bewohner. Sie sind über Finnland und das Mittelmeer aus dem Irak geflohen. Nun leben Sie in Greifswald. Er hat sich nach Recherchen über Guillermo Thompson Ortega an die Ostsee-Zeitung gewandt. Ortega macht die Zustände in der Unterkunft für die psychische Erkrankung seiner Tochter verantwortlich. Auch Ali erklärt: Es ist schrecklich. Was ist an den Vorwürfen dran.

Unhygienische Küchen und kaputte Bäder

Vor rund sechs Jahren wurden ähnliche Vorwürfe laut. Damals vorgebracht durch den NDR, wurde der Kreis beschuldigt, verschmutzte Gemeinschaftsunterkünfte zu betreiben und die Geflüchteten unmenschlichen Zuständen auszusetzen. Als indirekte Konsequenz der Berichterstattung wurde die ehemalige Unterkunft in der Spiegelsdorfer Wende geschlossen, die bis heute bestehende in der Brandteichstraße geöffnet. Doch wieso hat sich nichts an den Vorwürfen geändert?

Statt wie damals nur auf zugesendetes Bild-und Videomaterial zu vertrauen, wollte sich die Ostsee-Zeitung selbst ein Bild machen und verabredete – auch wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen – ein Videogespräch mit Ali und Ortega. Beide zeigten live, in welch unhygienischem Zustand das Heim ist. Urinflecken in den Toiletten, kaputte Duscharmaturen, alte Rasierer in Bädern, die auch von Kindern genutzt werden, Öfen, die nicht funktionieren und verkrusteter Dreck auf den Küchenböden und in den Ecken. Die Küchen und Bäder werden von mehreren dutzend Menschen benutzt.

Sind die Bewohner selbst schuld?

Betreiber der Unterkunft ist, wie bei allen anderen Unterkünften im Kreis, das Unternehmen European Homecare. Dessen Pressestelle lässt den Kreis, der als verantwortlicher Träger agiert, für beide antworten. Auf die Anfrage, wie es zu solchen Zuständen kommen könne, antwortet Kreissprecher Achim Froitzheim: „Das Konzept des Hauses sieht ausdrücklich vor, dass sich die Bewohner an der Reinigung beteiligen. Die minimale Beteiligung ist dabei so umrissen, dass jeder die von ihm genutzten Bereiche reinigen hilft, also dem Verursacherprinzip folgend, eigene Verunreinigungen auch selbst beseitigt.“

Darüber hinaus sei es für die Bewohner auch möglich, sich mehr an den anfallenden Reinigungsarbeiten zu beteiligten. Dafür gebe es eine „geringfügige Bezahlung“. Einer dieser Lohnzettel für die Arbeit liegt der Ostsee-Zeitung vor. Für 78 geleistete Arbeitsstunden erhalten die Bewohner des Heims 62,40 Euro, d. h. 80 Cent pro Stunde. Diese Höhe der Bezahlung ist im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Da dieses Angebot jedoch nicht immer gut angenommen werde, sei mittlerweile eine professionelle Reinigungskraft eingestellt worden, welche die Bewohner auch bei der Reinigung unterstützt und anleite.

Kontrolliert der Kreis die Zustände im Heim?

Der Kreis ist als Träger verantwortlich für den Zustand in den Heimen. Neben Greifswald gibt es weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Wolgast und Torgelow. Anonym erhält die Ostsee-Zeitung den Hinweis, dass es dort ähnliche Zustände geben soll, wie in Greifswald. Vor fünf Jahren, als erstmals Vorwürfe gegen die hygienischen Standards laut wurden, erklärte Kreissprecher Froitzheim „dass der Kreis regelmäßig diese Einrichtung - auch unangemeldet - prüfe und kontrolliere.“

Wie oft unangekündigte und angemeldete Kontrollen in den vergangenen Jahren stattgefunden haben und was die Ergebnisse dieser Prüfungen waren, konnte der Kreis nun jedoch, trotz mehrfacher Nachfrage, nicht beantworten. Neben den Verunreinigungen in den Gemeinschaftsräumen, für die laut Kreis und Betreiberunternehmen European Home Care die Anwohner selbst verantwortlich sein sollen, fallen auch die technischen Defekte und kaputten Armaturen auf. Auf Anfrage erklärt der Kreis, dass „nach etlichen Jahren des Bestehens zweifelsohne auch in der GU Brandteichstraße mittlerweile Spuren der Nutzung zu sehen sind. Der Zustand ist jedoch keinesfalls unzumutbar oder gar unmenschlich, wie verschiedentlich kolportiert.“

Ali meint, dass viele Bewohner zu viel Angst hätten, etwas gegen die Zustände zu sagen. Sie fürchten, dass sie schlechter behandelt werden, wenn es um den Asylantrag oder den Wunsch nach einer dezentralen Unterbringung in einer eigenen Wohnung geht. Anschuldigungen, die sich nur schwerlich belegen lassen.

