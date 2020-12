Rostock

Es ist eine Premiere mit Rekord: Die erst im Oktober gegründete Filmförderung MV verteilt mehr als 1,2 Millionen Euro als Unterstützung für Filmschaffende. Das ist die höchste Summe, die je an Fördermitteln für TV- und Kino-Produktionen investiert wurde. Dafür kommen aber auch echte Stars an die Küste: Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Paula Beer, Thorsten Merten und Wolfgang Stumph – sie alle drehen 2021 in MV.

Auf der Insel Rügen soll kommendes Jahr die Action-Komödie „Alfons Zitterbackes chaotische Klassenfahrt“ unter der Regie von Mark Schlichter entstehen. Der 14-jährige Jungschauspieler Tilman Döbler übernimmt die Hauptrolle in der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers.

Doch nicht nur nationale Filme sind für MV geplant. Schauspielerin Paula Beer, bekannt und ausgezeichnet für ihre Rolle in der ZDF-Serie „Bad Banks“, gehört zum Ensemble der geförderten internationalen Produktion „Last Song for Stella“. Regisseur Kilian Riedhoff erzählt darin die Geschichte der sogenannten jüdischen „Greiferin“ Stella Goldschlag, die von Beer gespielt und unter anderem in Schwerin gedreht wird.

Die preisgekrönte Schauspielerin Paula Beer (Bad Banks) dreht bald in Schwerin. Quelle: dpa

Die sieben Mitglieder des Vergabegremiums der Filmförderung MV bedachte aber auch Nachwuchs-Filmer mit Fördermitteln. So erhält der junge Max Gleschinski Geld für seinen zweiten Spielfilm namens „Bahri“, den er in seiner Heimat Rostock spielt. Gefördert wird auch der Geschichts-Thriller „Rote Sterne überm Feld“ von Nachwuchstalent Laura Laabs, der in Bad Kleinen realisiert wird.

Insgesamt lagen der Filmförderung 29 Anträge vor, von denen 13 Film- und Fernsehproduktionen ausgesucht wurden. „Großer Wert wurde bei der Vergabe darauf gelegt, dass die Mittel effektiv in MV eingesetzt werden“, sagt Olaf Jacobs, Geschäftsführer des Gremiums. Zudem sei wichtig, dass die ausgewählten Stoffe „MV thematisch in seiner ganzen Vielfalt und Tradition präsentieren“.

„Aloha Rostock “ über Surferin in der Hansestadt

Auch die Kreisstadt Parchim wird Kulisse für Dreharbeiten. Dokumentarfilmer Dieter Schumann widmet sich in seinem neuen Projekt „Dann gehste eben nach Parchim“ einem kleinen Provinztheater und begleitet drei junge Schauspielerinnen und Schauspieler in der mecklenburgischen Kleinstadt. Die CLIP Film- und Fernsehproduktion aus Stralsund erhält zudem Förderung für ein Portrait über den Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel.

„Aloha Rostock“ hat die junge Autorin Susann Schadebrodt ihre Serie genannt, die das Leben einer jungen Surferin in der Hansestadt im Spannungsfeld zwischen Familie und Freunden, Heimat und Rassismus beschreibt. Ulrike Tony Vahl widmet sich in „Der leere Himmel“ den Themen Mensch, Natur und Technologie und setz diese in einen mystischen Kontext in der vorpommerschen Kleinstadt.

Dokumentarfilm zeigt ostdeutsche Familien

Gefördert werden zudem der Dokumentarfilm „Die anderen Leben“ der Greifswalder Filmemacherin und Autorin Sabine Michel über drei Generationen von ostdeutschen Familien und der Thriller „Mönkwitz“, der Fragen nach gesellschaftlichen und politischen Werten, Differenzen und Moralvorstellungen stellt. Das Team um Autor Lucas Flasch gewann mit seinem Kurzfilm „Am Ende der Wald“ schon 2016 den Student-Academy-Award (Oscar).

Mit einer Projektentwicklungsförderung wird zudem noch der Dokumentarfilm „Neuland“ unterstützt. Im Debüt von Paul Raatz prallen zwei Welten aufeinander - Großstadt trifft auf alternde Gemeinde.

Insgesamt seien die ausgereichten Mittel „die höchste Summe an Filmförderung, über die eine Vergabesitzung in Mecklenburg-Vorpommern bisher jemals entschieden hat”, sagt Geschäftsführer Olaf Jacobs.

Von Claudia Labude-Gericke