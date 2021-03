Dreharbeiten für den Usedom-Krimi: Jetzt entstehen zwei neue Folgen 

Usedom

Am Donnerstag fanden in Zirchow Dreharbeiten mit Katrin Sass als ehemaliger Staatsanwältin, Merab Ninidze als polnischem Kommissar und Christian Steyer, der eine Episodenhauptrolle übernommen hat, statt. Das teilte die Produktion der Usedom-Krimis mit.

Bis Mitte April entstünden zwei neue Folgen der erfolgreichen Donnerstagsreihe, bei der bis zu sieben Millionen Zuschauer einschalten. Gezeigt werden sie voraussichtlich im Herbst.

Landrat besuchte die Dreharbeiten

Am Donnerstag besuchte der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), die Dreharbeiten. Der Landkreis arbeite eng mit der Produktion zusammen und habe etwa das Hygienekonzept geprüft und die Drehgenehmigung erteilt, hieß es von der Produktion. In der gedrehten Szene werde im Film ein Krankenhaus auf polnischer Seite gezeigt. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Dreharbeiten aber nicht wie ursprünglich geplant in Polen stattfinden.

Zur Galerie Eindrücke vom Fototermin zum neuen Usedom Krimi "Der lange Abschied".

„Hier in Zirchow haben wir mit Hilfe von Landrat Sack kurzfristig ein attraktives Motiv gefunden, in dem wir das polnische Krankenhaus einrichten und realisieren konnten“, freute sich Produzent Tim Gehrke.

Von RND/dpa