Das Erschrecken war groß, als die Zahl von 18 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch bekannt wurde. Nun sind die Zahlen wieder heruntergegangen. Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn spricht dennoch von einem Warnschuss.

Drei Corona-Neuinfektionen in MV: Rostocker Senator spricht von Warnschuss

