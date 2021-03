Drei Feuer in zwei Wochen: Ist ein Brandstifter auf Usedom unterwegs?

Peenemünde/Karlshagen

Am vergangenen Wochenende brannte aus ungeklärter Ursache ein kleiner Holzstapel am Radweg zwischen Peenemünde und Karlshagen, vor rund zwei Wochen entflammte wie von Geisterhand ein Müllcontainerstellplatz in der Straße des Friedens und in der Nacht zu Dienstag brannte in der letzten Reihe in einer zu dieser Jahreszeit toten Ferienwohnungssiedlung ein mit Reet gedecktes Haus. Ein Zufall? Feuerwehrleute aus dem Inselnorden sind in Sorge.

Bernsteinsucher entdeckten qualmendes Haus

Am späten Montagabend waren rund 80 Einsatzkräfte aus dem gesamten Amtsbereich Usedom Nord und Wolgast im Einsatz, um ein mit Reet gedecktes Haus in der Ferienhaussiedlung „Dünenresidenz“ zu löschen. Dieses Gebiet befindet sich direkt hinter dem Ortsausgang von Karlshagen, gehört aber amtlich zu Peenemünde.

Dort steht eine Vielzahl von Ferienhäusern – fast alle sind in dieser Jahreszeit und im Corona-Lockdown unbewohnt. Gegen 20.30 Uhr meldeten Bernsteinsucher vom Strand – ein Vater-Tochter-Gespann – , dass es aus einem der zahlreichen mit Reet gedeckten Häuser qualmt. Sofort verständigten sie die Einsatzleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Feuerwehrleute aus Bannemin, Peenemünde, Trassenheide und Karlshagen rückten mit insgesamt 15 Einsatzwagen an.

Die Wolgaster und Zinnowitzer Brandschützer wurden zur Verstärkung nachgeordert. „Zunächst war das Feuer nur wenige Quadratmeter groß. Die Kameraden verschafften sich mithilfe von Kettensägen Zutritt zum Haus. Gleichzeitig musste eine mehrere hundert Meter lange Wasserversorgung zum Hydranten und Löschbrunnen aufgebaut werden“, schildert Einsatzführer Oliver Schlorff von der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen.

Stundenlang waren die Einsatzkräfte im Einsatz. Das Problem: Ein Brand von einem Schilfdachhaus ist oft schlecht unter Kontrolle zu bringen, weil sich die Flammen regelrecht durch das ganze Haus fressen. So war es auch in diesem Fall, denn erst um 5 Uhr morgens konnte das erste Mal „Feuer aus“ gemeldet werden.

Die ersten Kräfte rückten ab und wechselseitig übernahmen die Feuerwehren die Brandwache, um mögliche kleinere Glutnester zu löschen. Am Morgen war von der Schönheit eines mit Reet gedeckten Hauses nicht mehr viel übrig. Ein Großteil des Schilfes lag auf dem Grundstück und vom Dachstuhl stand nur noch die Konstruktion. Ein Fall für den Abrissbagger.

Mehrere Reetdachhäuser brannten in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren kam es im Durchschnitt einmal im Jahr zu einem heftigen Hausbrand auf der Insel Usedom. Alle brennenden Reetdachhäuser waren nicht mehr zu retten. Die größte Aufgabe der Feuerwehrleute am Montag war es dann nur noch, das Haus kontrolliert abbrennen zu lassen, ohne dass umliegende Gebäude Schaden davontragen.

Beim Brand in der Ferienhaussiedlung geht der von der Polizei beauftragte Brandursachenermittler nach bisherigen Erkenntnissen von schwerer Brandstiftung aus, denn bislang deutet nichts auf einen technischen Defekt hin. „Der Brandursachenermittler schaut bei seiner Arbeit in jede Ecke des Hauses und untersucht das verbrannte Material. Es gibt Stellen, die besonders schwer getroffen sind und manche weniger. Anhand von Fotos und Videoaufzeichnungen und seinen Erkenntnissen vor Ort erstellt er einen Bericht“, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse.

Ein Dank an die Versorgung an der Tankstelle

Einsatzführer Oliver Schlorff möchte sich an dieser Stelle (wieder mal) für den Einsatz bei Thomas und Vicky Müller von der Oil-Tankstelle bedanken. Die beiden versorgten die Feuerwehrleute mit Brötchen, Bockwurst und Getränken. Bereits beim großen Waldbrand vor zwei Jahren zwischen Peenemünde und Karlshagen schmierte das Team ununterbrochen Brötchen und mehr, um die Feuerwehrleute zu stärken.

Die Feuerwehrleute und die Besitzer umliegender Ferienhäuser können von Glück reden, dass Spaziergänger am Strand den Qualm bemerkten. In Zeiten des Corona-Lockdowns und einhergehender Leere auf der Insel hätte es fatale Folgen gehabt, wenn solch ein Brand stundenlang unbemerkt vor sich hin lodert.

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 300 000 Euro geschätzt. Laut ersten Berechnungen des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom wurden in der Nacht rund 400 000 Liter Trinkwasser benötigt, um das Haus zu löschen.

Mehrere Brände in den vergangenen Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass auf der Insel Usedom ein mit Reet gedecktes Haus brennt.

Die letzten Brände deiser Art ereigneten sich am 25. August 2016 in Bannemin, am 2. Oktober 2017 in Koserow, am 9. November 2018 in Koserow, im Mai 2019 in Balm und nun in der Ferienhaussiedlung „Dünenresidenz“ bei Karlshagen.

Von Hannes Ewert