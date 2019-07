Pasewalk

Unbekannte haben am 17. Juli drei Rottweiler auf einem Grundstück in der Umgebung von Mewegen (Gemeinde Rothenklempenow) vergiftet. Wie die Polizei mitteilt, verließen die Besitzer am Morgen das Gelände und kamen am frühen Nachmittag wieder nach Hause. Statt, wie gewöhnlich von ihren Vierbeinern begrüßt zu werden, fanden sie die Tiere in einem schlechten Zustand vor. Sie lagen auf der Erde und röchelten stark. Eine Tierärztin stellte fest, dass die Tiere vermutlich vergiftet wurden. Auch ein Pony, das sich auf dem Gelände aufhielt, wies Verletzungen auf. Diese habe sich das Tier nicht selbst zufügt, heißt es von den Beamten. Noch am Abend verstarb einer der Rottweiler. Die anderen werden weiter tiermedizinisch versorgt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zudem wird nach Zeugen gesucht. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk (Tel. 03973 / 22 02 24), die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Lesen Sie auch:

Kurverwaltung warnt auf Poel vor Giftködern

Das ist Deutschlands erster Jagdhund, der Giftköder aufspürt

Panorama – Wer hat den Hund vergiftet?

OZ