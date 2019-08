Teschenhagen

Weil die 70-jährige Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt einer 75-Jährigen missachtet hat, ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L296 auf Höhe der Einfacht Teschenhagen auf der Insel Rügen gekommen.

Fahrzeuge stoßen zusammen

Eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Gingst befuhr mit ihrem Pkw die L296 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung Bergen. An der Einfahrt Teschenhagen wollte die Fahrzeugführerin geradeaus in Richtung Bergen fahren. Im Gegenverkehr aus Richtung Bergen kommend, wollte nach bisherigem Kenntnisstand eine 70-Jährige Fahrzeugführerin an ihrer ebenfalls grünen Ampel links abbiegen in Fahrtrichtung Teschenhagen. Durch Missachtung des Vorrangs des entgegenkommenden Fahrzeugs kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Opfer wurden in Klinik gebracht

Bei dem Unfall wurden die 75-Jährige, die 70-Jährige Fahrzeugführerin und ihre 83-Jährige Beifahrerin aus Putbus schwer verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden in die Kliniken Stralsund und Bergen zur weiteren Behandlung verbracht.

Sachschaden von 10 000 Euro

Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro und beide Fahrzeuge mussten aus Fahruntüchtigkeit abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme zeitweise halbseitig gesperrt. Seit den Umbauarbeiten der B96 zur L296 befindet sich an der Kreuzung kein gesonderter Linksabbiegerpfeil mehr, somit ist dem entgegenkommenden Verkehr beim Linksabbiegen Vorrang zu gewähren.

OZ