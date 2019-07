Hagenow/Wöbbelin

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ( Hamburg– Berlin) sind am Donnerstagmorgen drei Personen schwer verletzt worden. Ein 62-Jähriger war kurz vor dem Rastplatz Schremheide zwischen Wöbbelin und Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und rund 70 Meter durch ein Maisfeld gefahren. Bei dem Versuch, wieder auf die Autobahn zu gelangen, rutschte das Fahrzeug von der Böschung, überschlug sich einmal und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer, der mit Hilfe schwerer Technik aus dem Wagen geholt werden musste, sowie die beiden anderen Insassen erlitten schwere Verletzungen. Die A 24 musste in Richtung Hamburg für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Rastow, Wöbbelin-Dreenkrögen und Ludwigslust.

Ralf Drefin