Rostock

Drei neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – zwei Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die landesweite Inzidenz steigt im Vergleich zur Vorwoche (5,2) somit weiter: um 3,0 auf einen Wert von 8,2. Die Behörde meldet keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie.

Die Zahl der Menschen, die in MV an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben sind, bleibt bei 1180. Jeweils eine Neuansteckung gab es an der Mecklenburgischen Seenplatte, im Landkreis Vorpommern-Greifswald und im Kreis Rostock.

Mit einem Wert von 14,0 ist die Inzidenz in Nordwestmecklenburg am Sonntag am höchsten. Die niedrigste Inzidenz hat derzeit Vorpommern-Rügen: Der Wert beträgt dort nur 3,6.

Lage in den Krankenhäusern unverändert

201 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, sechs weniger als einen Tag zuvor. Sechs von diesen werden aktuell in einem der Krankenhäuser im Land behandelt. Keine Person liegt derzeit auf einer Intensivstation. Die Zahlen haben sich im Vergleich zu Sonnabend nicht verändert.

44 457 Menschen im Land haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 43 076 gelten mittlerweile als genesen.

Von OZ