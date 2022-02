Drei neue Moscheen für Rostock? Islamische Gemeinde will in neuem Wohngebiet bauen

Rostock

Rostocks Moschee muss weg: Das Gemeindezentrum des Islamischen Bundes in der Südstadt soll abgerissen werden, einem neuen Schulzentrum weichen. Doch nach OZ-Information steht auch schon fest, wo sich die Muslime in Zukunft treffen und beten sollen: Die Stadt und der Islamische Bund verhandeln über ein Baugrundstück in einem neuen Wohngebiet ganz in der Nähe.

Für mehr als eine Million Euro soll dort die neue Moschee gebaut werden. „In drei, vier Jahren schon“, sagt der Vorsitzende des Islamischen Bundes, Maher Fakhouri. Perspektivisch könnte es in der Hansestadt aber nicht nur eine neue Moschee geben: Die Gemeinde denkt bereits über weitere Standorte für Gebetshäuser nach.

Islamische Gemeinde wächst

Dass die Muslime in Rostock ein neues Zuhause brauchen, ist seit Jahren ein Thema. Das bisherige Gemeindezentrum, die Moschee in der Südstadt, ist marode – und viel zu klein. Vor allem an Feiertagen, aber auch zu den traditionellen Freitagsgebeten wird es regelmäßig eng.

Denn die Gemeinde wächst: 2015 bekannten sich nach Schätzungen Fakhouris gerade mal 350 Rostocker zum Islam. Mittlerweile dürften es bis zu 2000 sein. 600 bis 700 davon kommen regelmäßig in die Moschee.

Für einen Neubau hatte Ex-Oberbürgermeister Roland Methling der Gemeinde einst eine Fläche am Holbeinplatz angeboten – direkt am Botanischen Garten. Doch die konnten sich die Muslime nicht leisten, die Pacht wäre mit kolportierten 35 000 Euro pro Jahr zu hoch gewesen. Methlings Nachfolger stoppte das Ganze kurz nach Amtsantritt. Und OB Claus Ruhe Madsen legte fest: Die Haupt-Moschee der Hansestadt soll in der Südstadt entstehen.

Gotteshaus weicht Schule

Den bisherigen Standort direkt an der Erich-Schlesinger-Straße werden Fakhouri und seine Mitglieder aufgeben müssen: „Die Fläche wird überplant, dort planen wir ein neues Schulzentrum“, sagt Ralph Müller, Chef der Rostocker Stadtplanung. Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) wird konkreter: „Wir planen dort eine dreizügige, integrierte Gesamtschule mit eigenem Hort.“ Nach OZ-Informationen soll die Jenaplan-Schule aus dem Bahnhofsviertel in die Südstadt ziehen. Auch eine neue Kita sehen die Pläne vor. Bockhahn bremst aber: „Laut Bedarfsplan bräuchten wir die nicht.“

2027 soll die neue Schule stehen. Damit das klappt, hat die Bürgerschaft gerade erst entschieden, dass sowohl für den Schulcampus als auch für die Ansiedlung von Sixt zwei „kleine“, vorgezogene Bebauungspläne aufgelegt werden. „Der große Bebauungsplan für das neue Wohngebiet am Groten Pohl soll dann Anfang 2023 fertig sein“, so Stadtplaner Müller.

In dem werde es auch eine Fläche für die Moschee geben, in der Nähe der Uni. Müller: „Wir halten das für ideal: Das Gemeindezentrum passt in ein junges, modernes Wohngebiet mit bis zu 750 Wohnungen.“

Beten und Bücher

Auch Fakhouri schwärmt von der Südstadt – und der geplanten neuen Nachbarschaft: „Wir fühlen uns sehr wohl in der Südstadt. Die neue Lage ist 1A!“, sagt er. Die Anbindung an die Stadt werde sich mit neuen Buslinien ins neue Quartier spürbar verbessern, die Nähe zur Uni sei für Muslime wichtig: „Wir haben viele junge Mitglieder, die in der Südstadt studieren.“

Religionen in Rostock 2000 Muslimeleben nach Schätzungen des Islamischen Bundes in Rostock. 600 bis 700 besuchen regelmäßig die Moschee. 10 Prozent der Rostocker sind evangelischen Glaubens. Laut Statistischem Jahrbuch bekannten sich im Jahr 2020 genau 20 091 Bürger zum Protestantismus. Die evangelisch-lutherische Kirche ist damit die mit Abstand größte in der Hansestadt. Tendenz übrigens wachsend: 1992 gab es „nur“ 12 273 Protestanten. 6795 Mitglieder – und damit ebenfalls deutlich mehr als noch 1992 – zählt die größte Kirche der Welt, die römisch-katholische Kirche, in der Hansestadt.

Fakhouri weiter: „Wir haben erste Pläne. Sobald wir uns mit der Stadt final über das Grundstück geeinigt haben, gehen wir in die Detailplanungen und dann starten wir auch eine Spenden-Kampagne.“ Bisher hat die Gemeinde nur einen Teil der Baukosten zusammen. „Wir werden uns auch an Banken wenden müssen.“ Der Neubau soll große Gebetsräume, aber auch Platz für Seminare und eine Bibliothek umfassen. In drei, vier Jahren soll das Gotteshaus stehen.

Drei neue Moscheen?

Fakhouri plant aber schon weiter: Viele Mitglieder leben in den großen Stadtteilen im Westen und Osten Rostocks. „Wir denken perspektivisch darüber nach, auch dort Fuß zu fassen.“ In Groß Klein und Dierkow könne er sich weitere Gotteshäuser vorstellen. Ob das ebenfalls Neubauten werden oder ob die Gemeinde sich Gebetsräume mietet – noch völlig offen. „Irgendwann werden wir mehr als einen Standort brauchen.“ Das sei aber Zukunftsmusik. „Erst mal bauen wir in der Südstadt“, sagt Fakhouri.

Von Andreas Meyer