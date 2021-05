Warnemünde

Aktuell verkehren am Alten Strom in Warnemünde mehr Möwen als Menschen. Der Eindruck vieler Einheimischer ist, dass die Tiere daher aggressiver auftreten, schließlich haben sie weniger potenzielle Opfer. Ostsee-Zeitung-Redakteur Moritz Naumann macht den Selbstversuch und geht damit dem Jagdinstinkt und den Strategien der Tiere auf die Spur.

Es ist Mittagszeit und ich stehe unter Zeitdruck. Auf dem Weg zu einem Termin laufe ich am Alten Strom entlang. Der Geruch von Backfisch umweht meine Nase. Da ich für die nächsten Stunden keine weitere Möglichkeit sehe, meinen Hunger zu stillen, halte ich beim Kutter von Backfisch-Udo und bestelle mir ein großes Exemplar der panierten Warnemünder Kult-Delikatesse.

Gibt es in Warnemünde besonders aggressive Tiere?

„Es gehört schließlich zum guten Ton eines Warnemünde-Besuches“, argumentiere ich und werfe damit meine gesunden Ernährungsvorsätze vom Vortag über die Reling des Kutters. Selbstsicher greife ich zu und bezahle, was von mir verlangt wird.

Ich soll aufpassen, sagt die Verkäuferin. Auch ihr Kollege Robert Preiß warnt mich nochmals inständig, bevor ich von dannen ziehe. Doch die Warnungen verpuffen. „Ich bin ein Kind der Küste. Noch keine Möwe hat mir Angst einjagen können“, denke ich noch. Ein Irrglaube. Schon als ich den überschirmten Steg überquere, höre ich es auf dem Textil über mir tapsen.

Ein fehlgeschlagener Angriff

„Vorsicht! Möwe!“, ruft Fischbrötchen-Verkäufer Preiß, nachdem ich den sicheren Überbau verlassen habe. Ich spüre den Flügelschlag eines besonders großen Tieres im Nacken, rolle meinen Oberkörper zusammen und vergrabe den Leckerbissen mit meinen Händen am Körper.

Robert Preiß verkauft seit sieben Jahren Backfisch am Alten Strom und beobachtet täglich, wie die Möwen Strategien entwickelt haben, um an die Delikatessen der Menschen zu gelangen. Quelle: Moritz Naumann

Der Angriff schlägt fehl, doch Remoulade ziert nun große Teile meiner Jacke. Verwundert sehe ich mich um. Rund zehn Möwen haben mich im Umkreis ins Visier genommen. Ich erkenne: Es ist ernst. Sie oder ich. Ich ergreife die Flucht und suche Schutz bei den Häusern. Mehrere Möwen folgen mir.

Trügerische Sicherheit

Zwischen den Bäumen und Hausdächern fühle ich mich sicher. Ich schaue nochmal nach rechts, nach links und setze endlich für einen ersten Bissen an. Doch dann das: Attacke aus dem Windschatten. Eine Möwe greift mit ihrem Schnabel gezielt nach der panierten Füllung des Brötchens. Aufgrund meines beherzten Griffes hackt sie sich lediglich einen kleines Stück aus dem Fisch.

Fütterungen in Rostock Seit 2009 besteht ein Fütterungsverbot von Möwen und Tauben in Rostock. Durch unkontrollierte Fütterung fördere man den Populationsanstieg, der für die Tiere gravierende Folgen haben kann. Denn dies führt zu vermehrten Stress, Verletzungen und Krankheiten der Tiere. Für die Bevölkerung habe dies die unangenehmen Nebeneffekt von Geruch, Lärm und Verschmutzungen des öffentlichen Raumes. Außerdem verlieren die Tiere durch Fütterungen die Scheu vor den Menschen und neigen daher auch dazu, aggressiver vorzugehen. Darüber hinaus gelten die für den Menschen unbedenklichen Nahrungsmittel wie Brötchen, Eiswaffeln oder Pommes als gesundheitsschädlich für die Tiere. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Eine ältere Dame beobachtet das Schauspiel. Sie hat weder Fischbrötchen noch Eis in der Hand und wird dennoch von einer Möwe angeflogen. „Die sind alle sehr hungrig. Es gibt im Moment einfach zu wenig Menschen hier“, sagt sie und versucht die Attacke wegzulächeln. Ich beschließe, kehrt zu machen und gehe nochmals zu Backfisch-Udo. Auf dem Weg sehe ich zwei Damen, die sich eng um einen Baum postieren. „Der Eisverkäufer hat uns empfohlen hier Schutz zu suchen, um den Attacken der Möwen zu entgehen“, sagt eine der Frauen.

Strategische Angriffe

Auf einer Bank an der Kaikante hat ein Paar mittleren Alters Platz genommen. Ein abstruses Bild: Drei Möwen postieren sich hinter einer Hecke und scheinen einen koordinierten Angriff zu planen. Das sei nicht ungewöhnlich, „denn die Tiere haben Strategien entwickelt, um an die begehrten Happen zu kommen“, sagt Robert Preiß.

Drei Möwen haben zwei Menschen ins Visier genommen. In Eintracht planen sie den Angriff. Quelle: Moritz Naumann

Wie diese aussehen? „Eine Möwe täuscht von rechts an, lenkt den Fischbrötcheninhaber ab und eine andere schnappt von links zu.“ Das sei durchaus denkbar, sagt Benjamin Weigelt, Ornithologe und Naturschutzreferent beim Nabu MV. Um an Nahrung zu kommen, seien die Tiere fähig, zu kooperieren, vor allem in Partnerschaften.

Verzehrtipps vom Fachmann

Es brauche ständige Wachsamkeit, wenn man sein Brötchen Am Strom verzehren möchte. „Wenn man sich unterhält, unaufmerksam ist, nutzen sie jede Gelegenheit“, sagt Preiß. Letztes Jahr im Juli habe er beobachtet, wie eine Möwe einem Passanten sogar eine klaffende Wunde am Kopf verpasst hat.

Was empfiehlt er also? „Solange nur so wenige Menschen und damit leichte Opfer hier unterwegs sind, sollte man sich das Brötchen einpacken lassen.“ Und wenn man dennoch direkt in Warnemünde speisen möchte? „Halten Sie immer eine Hand über das Brötchen und nutzen Sie die vielen Schirme, um einem Angriff zu entgehen“, sagt Preiß.

Respekt als Mittel der Wahl?

Ramona Schumacher und Sylvia Langer hingegen verzehren sorglos ein Backfischbrötchen. Die Schwestern zelebrieren den Geburtstag von Langer in Warnemünde. Behutsam werfen sie ein paar Krumen den Spatzen zu. Sie missachten jegliche Empfehlung der Fischbrötchen- und Eisverkäufer.

Denn das Brötchen liegt wie auf einem Präsentierteller auf der Bank zwischen ihnen. Doch die Möwen scheinen sich gar nicht für die leichte Beute zu interessieren. „Auch wir wurden gewarnt, aber wir lieben und respektieren Tiere und das scheinen die Möwen zu spüren“, sagt Sylvia Langer und lacht.

Mutierte Tiere?

Früher – so der Eindruck der Schwestern – seien die Tiere hier deutlich kleiner gewesen. Sind die Möwen also durch jahrelange illegale Fütterung von Touristen und Einheimischen zu übergroßen diebischen Monstern mutiert? „Nein“, sagt Weigelt, „ das ist nur eine Wahrnehmung.“ Demnach erinnern sich die Schwestern wohl vor allem an die eher menschenscheuen und kleineren Lachmöwen. Die großen und räuberischen Silber- und Mantelmöwen hätten mit den Jahren gelernt, dass es bei den Kuttern leichte Beute gibt, sich vermehrt und dominieren heute das Revier.

Und dabei habe es den Anschein, dass die Tiere einen geregelten Tagesablauf haben. „Ab zehn Uhr morgens tauchen sie hier auf, ab 20 Uhr sind sie wieder weg“, sagt Preiß. Also ein Zehn-Stunden-Tag? Laut des Nabu-Ornithologen Benjamin Weigelt hänge auch dies mit der Nahrungsgrundlage zusammen. „Sie schlafen nur zwei bis drei Stunden am Tag. Wenn sie merken, dass es in der Nacht nur wenig Nahrung am Strom gibt, weichen sie auf andere Orte aus.“

Von Moritz Naumann