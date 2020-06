Drese für weitere Corona-Lockerungen in MV: Dürfen bald wieder Zuschauer zu Sportevents?

Schwerin

Landes-Sportministerin Stefanie Drese plant offenbar, weitere Lockerungen für den sportlichen Trainings- und Wettkampfbetrieb in MV voranzutreiben. Entsprechende Entscheidungen könnten noch am Dienstag fallen.

Wie ein Sprecher des Sportministeriums auf OZ-Anfrage erklärte, werde Ministerin Drese dem Kabinett und der kommunalen Ebene bereits am Dienstag Vorschläge zum Einstieg in den regulären Sportbetrieb vorlegen. Anlässlich der Klausurtagung der Landesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden könnten bereits entsprechende Entscheidungen getroffen werden.

Rasche Aufnahme von Wettkämpfen

Derzeit ist der Spiel- und Wettkampfbetrieb im Fußball, Handball und Volleyball sowie allen weiteren Mannschaftssportarten, in denen Körperkontakt unvermeidlich ist, untersagt. Lockerungen in diesen Bereichen könnten bei der nächsten Sitzung des Landeskabinetts am 7. Juli Eingang in die Corona-Verordnung finden und wenige Tage später in Kraft treten.

Dreses Ziel sei es, „dass neben dem Trainingsbetrieb auch möglichst rasch der Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport in allen Sportarten auch mit Zuschauenden in begrenzter Zahl wieder aufgenommen werden kann“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Als Bedingung hierfür werden unter anderem sportartspezifische Sicherheitskonzepte genannt. Es sind entsprechende Einschränkungen und gesonderte Hygieneanforderungen zu erwarten.

Lösung für überregionale Events?

Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes würden vor allem den Wettkampfbetrieb in solchen Spielklassen gewährleisten, die in der Verantwortung der einzelnen Landesverbände liegen. Doch die Nachricht aus dem Sportministerium enthält auch positive Signale für den höherklassigen Sport: So habe Ministerin Drese sich ausführlich „mit den zum Teil auch länderübergreifenden Rahmenspielplänen und (über-)regionalen Wettkampfformen für die neue Saison beschäftigt.“

Weiterhin hätte bei der Sportministerkonferenz bisher kein Bundesland angekündigt, dass der Betrieb der oberen Ligen in absehbarer Zeit nicht zu realisieren wäre, heißt es aus dem Sportministerium. Unter anderem hatte der Nordostdeutsche Fußballverband um Planungssicherheit für die nächste Saison in der Vierten und Fünften Liga gebeten.

Von Alexander Kruggel