Ab September soll es auch in MV so weit sein. Die Skepsis scheint aber noch groß. Dabei ist es nur gut, den dritten Piks frühzeitig zu organisieren. Die erste Impfrunde hat das Sterben an Covid-19 in den Heimen beendet. Es darf sich nicht wiederholen – schreibt OZ-Redakteurin Michaela Krohn.