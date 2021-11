Das Unternehmen ist in Mecklenburg-Vorpommern unterrepräsentiert und will deshalb neue Läden eröffnen. Im gerade abgelaufenen „Corona-Geschäftsjahr“ 2020/21 kamen weniger Kunden, die aber mehr kauften. MV spielt bei der geplanten Expansion nach Polen eine besondere Rolle.

Zehn neue dm-Filialen für MV: Drogerie-Kette will Marktanteil im Nordosten ausbauen

