Ribnitz-Damgarten

Zwei Kisten auf einem einsamen Tisch, ein letztes Heißgetränk aus der Kaffeemaschine, zum Schluss noch einmal durchwischen, dann ist Schluss. Am Sonntag endete in Damgarten eine Ära.

Okay, gearbeitet hat Barbara Uhlemann an diesem Tag sicherlich nicht mehr. Doch der 31. Januar 2021 ist der offiziell letzte Tag für eines der letzten Traditionsgeschäfte in Damgarten. Die Drogerie Bachor ist nun geschlossen. Inhaberin Barbara Uhlemann verabschiedet sich in den Ruhestand.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wohnzimmer voller Blumen

Und das deutlich später, als sie hätte müssen. „Ich wollte länger machen. Es hat so viel Spaß gemacht“, sagt Uhlemann. Am Dienstag hat sie Geburtstag. Dann wird sie 70 Jahre alt. Blumen gab es schon vorher. Zum Abschied. „Die ganze Wohnstube ist voller Blumensträuße“, sagt die Geschäftsfrau. Kunden, ehemalige Mitarbeiter, ehemalige Lehrlinge, Kollegen aus der Branche, etliche sagen auf besondere Art und Weise Tschüs. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagt Barbara Uhlemann.

Barbara und Rainer Uhlemann in den leeren Geschäftsräumen der Drogerie Bachor. Quelle: Robert Niemeyer

Das Markenzeichen der Drogerie Bachor waren stets die beiden Türen. Hinter der rechten fanden die Kunden alles, was das Heimwerkerherz begehrte, also alles für das schöne Heim. Hinter der linken gab es alles für den gepflegten Menschen, Parfüm, Kosmetik, Pflegeprodukte und vieles mehr. Vor einigen Jahren wurde die linke Seite des Ladens aufgeben. Anziehungspunkt für die Damgartener blieb das Geschäft dennoch.

Die Geschichte der Drogerie in der Barther Straße 24 begann am 18. Januar 1938. Barbara Uhlemanns Vater Werner Bachor eröffnete damals das Geschäft. Bereits als Kind tauchte Barbara Uhlemann in die Geschäftswelt ein. „Ich habe am Pfeiler gesessen und beobachtet, was die Kunden so kauften“, erinnert sich die 70-Jährige. Von Beginn an war klar, dass sie hier auch arbeiten und irgendwann das Geschäft übernehmen wird. 1968 begann Barbara Uhlemann ihre Ausbildung zur Drogistin im Geschäft ihrer Eltern. „Sie waren sehr streng. Es wurde einiges vorausgesetzt“, sagt Barbara Uhlemann.

Spannende Wendezeit

Werner Bachor in seiner Drogerie. Quelle: OZ

Als ihr Vater 1973 starb, übernahm ihre Mutter die Inhaberschaft. Barbara Uhlemann trat 1988 in ihre Fußstapfen. „Es war eine schöne, spannende und aufregende Zeit. Ich war eine der ersten, die sich nach der Wende selbstständig gemacht hatten.“ Plötzlich freie Marktwirtschaft, Konkurrenz durch große Drogerieketten wie Schlecker und später Rossmann. „Man musste sich behaupten, das Sortiment ein bisschen umstellen“, sagt Barbara Uhlemann. Anbieten, was die anderen nicht haben, Spezialisierung. „Eine Nische finden“, sagt ihr Mann Rainer. Der 76-Jährige arbeitete ebenfalls in dem Traditionsgeschäft.

„Drogist war und ist ein hoch angesehener Beruf“, sagt Barbara Uhlemann. Hoch angesehen war auch die Drogerie in Damgarten. Die Stammkunden hielten dem Geschäft stets die Treue. Für ein paar nette Worte war immer Zeit, vor allem aber für die Beratung der Kunden. „Ich kenne fast jeden hier in Damgarten“, sagt die 69-Jährige. An Klatsch und Tratsch habe sie jedoch nie wirklich Interesse gehabt. Seriosität sei wichtig. „Und Leidenschaft. Mit so einem kleinen Geschäft geht man abends ins Bett und steht morgens damit wieder auf. Man muss immer mit Leidenschaft dahinter stehen.“

„Damgarten hat sich nicht gut entwickelt.“

Die Drogerie Bachor im Jahr 2008. Quelle: OZ

Wahrscheinlich ist dies das Geheimnis, warum sich Uhlemanns mit der Drogerie so lange behaupten konnten, obwohl es sicherlich lukrativere Standorte als die Damgartener Innenstadt gibt. „Damgarten hat sich nicht gut entwickelt“, sagt Barbara Uhlemann. Viele Geschäfte wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. „Viele beklagen, dass die Stadt etwas machen muss. Aber die Stadt kann nichts machen“, sagt Rainer Uhlemann. Die Drogerie Bachor habe aufgrund ihrer Tradition zwar immer funktioniert.

Doch es werde immer schwieriger und sei mittlerweile auch so gut wie nicht mehr wirklich möglich, sich in Damgarten mit einem Verkaufsgeschäft selbstständig zu machen. Deshalb habe Barbara Uhlemann auch nicht ernsthaft nach einem Nachfolger gesucht und außerdem vollstes Verständnis dafür, dass ihre Söhne ebenfalls ihren eigenen Weg gehen und nicht in ihre Fußstapfen treten möchten. Dennoch bleiben die Räume nicht leer. Anfang April soll hier ein Fußpflege- und Kosmetiksalon eröffnen.

Doch für Barbara Uhlemann ist nun Schluss. In den vergangenen Tagen wurde das Geschäft leer geräumt. „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt“, sagt Barbara Uhlemann. Derzeit freue sie sich auf die neu gewonnene Freizeit. „Ich weiß noch nicht so recht, was ich machen werde. Ich glaube aber auch, dass ich meinen Laden vermissen werde“, so die 70-Jährige.

Von Robert Niemeyer