Drohnen sollen bei Rettung Schiffbrüchiger in der Ostsee helfen – erste Tests erfolgreich

Berlin/Ribnitz-Damgarten

Ungewöhnliche Flugobjekte hoben von den Flugplätzen Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten sowie Peenemünde auf Usedom ab. Das unbemannte Starrflügelflugzeug mit drei Meter Spannweite, auch Drohne genannt, startete zu Testflügen über die Ostsee. Die Mission des Hightech-Fliegers: Schiffbrüchige entdecken und deren Position an Rettungshubschrauber sowie Rettungsschiff und Zentrale der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) übermitteln. Und zwar in Echtzeit und per Livestream.

Testflüge im Rahmen des Forschungsprojekts Larus

Die Testflüge Ende August sowie im September und Oktober gehören zum gerade abgeschlossenen Forschungsprojekt Larus (lat., „Möwe“). Mit Hilfe von Drohnen sollen in naher Zukunft Menschen in Seenot schneller entdeckt und gerettet werden können. Für havarierte Schiffe und in Seenot geratene Personen zählt jede Minute. Die DGzRS hat gemeinsam mit neun Partnern aus Wissenschaft, Industrie, Landes- und Bundesbehörden den Einsatz der Larus-Drohne für Notfälle erprobt.

Eine Drohne fliegt über die Ostsee. Quelle: DGzRS

Drohne hat Teststrecke von 1220 km zurückgelegt

Entwickelt wurde das Fluggerät vom Bremer Unternehmen Hanseatic Aviation Solutions. Die Drohne hat mittlerweile eine Teststrecke von 1220 Kilometer über der Ostsee zurückgelegt. Dabei konnte der Flieger auch unter erschwerten Bedingungen bis zu Windstärke sieben und hohem Wellengang die Kommunikation für Such- und Rettungsmaßnahmen verbessern, heißt es bei der DGzRS. Die Drohne erreicht mit bis zu 200 Stundenkilometern den Unglücksort wesentlich schneller als jedes Wasserfahrzeug. Testdummies, die per Transponder in der Rettungsweste mit dem in der Schifffahrt üblichen automatischen Identifikationssystem (AIS) ausgerüstet waren, wurden im offenen Meer schnell lokalisiert.

System spürt auch Handysignale auf

Das Larus-System kann auch die Signale gewöhnlicher Handys aufspüren und die Daten an Rettungseinheiten weiterleiten. Da Störungen im Funkverkehr über dem Meer nie ausgeschlossen werden können, arbeitet die Drohne mit mehreren Funktechniken. Sollten in einem Frequenzbereich Probleme auftreten, kann sofort in einen anderen gewechselt werden. Erfolgreich getestet wurde auch das Zusammenwirken der Drohne mit einem Rettungshubschrauber vom Typ Sea King aus dem Marinefliegergeschwader 5.

Bereit zum Start: Techniker bereiten eine Drohne für den nächsten Testflug vor. Quelle: TU Dortmund

Bund fördert Projekt mit knapp 3 Millionen Euro

„Auf See wird die Rettung an sich auch künftig durch Menschen in Seenotrettungskreuzern und Hubschraubern erfolgen. Unbemannte Luftfahrtsysteme können aber zusätzliche Kommunikationskapazitäten schaffen und aktuelle Lagebilder liefern“, erklärte Udo Helge Fox, Geschäftsführer der DGzRS. Das Bundesforschungsministerium in Berlin hat das Ende 2019 beendete Larus-Projekt mit 2,8 Millionen Euro gefördert. Über eine Fortsetzung ist noch nicht entschieden. Allerdings gibt es ordentlich Rückenwind von MV-Bundestagsabgeordneten. So kündigte der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg ( CDU), seine Unterstützung an. Das Forschungsprojekt sei „sehr erfolgreich verlaufen. Um auch unter extremen Bedingungen die Kommunikation und den Datenaustausch bei der Seenotrettung noch weiter zu verbessern, braucht es eine weiterentwickelte Version.“ Seine Stralsunder SPD-Kollegin Sonja Steffen hält den Einsatz von Drohnen zur Seenotrettung „in nicht allzu ferner Zukunft“ für möglich. Sie unterstützt ebenfalls die Weiterführung des Projekts. Zugleich meinte sie jedoch, es müsse klar geregelt werden, dass Drohnen und andere Systeme immer nur als helfende Instrumente behandelt werden. „Es darf keine menschliche Verantwortung vom Instrument übernommen werden“, sagte sie der OZ.

Seenotretter Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) ist für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee zuständig. Dafür hält sie rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 55 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten bereit – und zwar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, bei jedem Wetter. Jährlich fahren die Seenotretter mehr als 2000 Einsätze, die von der Seenotleitung in Bremen koordiniert werden. Die Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige Spenden finanziert, also ohne Steuergelder. Seit Gründung der DGzRS im Jahr 1865 wurden rund 85 000 Menschen aus Seenot gerettet.

Von Reinhard Zweigler