Lübtheen/Rostock

Der Sommer 2019 könnte in MV noch trockener ausfallen als der im vergangenen Jahr. „In den nächsten Wochen wird es tendenziell wenig regnen“, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung. Für die Monate Juli und August sei mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen zu rechnen. Damit bleibt auch die Waldbrandgefahr extrem hoch. Erschwert wird die Situation noch durch Wind: „Mindestens bis Freitag ist es sehr windig, das facht die Feuer zusätzlich an“, sagt Jung. „Es sieht so aus, als ob dieses brandgefährliche Wetter anhält.“ Bei Lübtheen tobt derzeit der wohl schlimmste Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns.

Axel Büssem