Droht dem Silvesterfeuerwerk in MV das Aus? Das sagen die Städte zum Verbot in Hamburg

Greifswald

An der Hamburger Binnenalster wird es in diesem Jahr kein Silvesterfeuerwerk geben. Die Hansestadt begründet das Verbot mit der Verletzungsgefahr für die vielen feiernden Menschen. Auch in MV wird in größeren Städten über eine Begrenzung der Knallerei diskutiert.

Gerade erst hat sich in Greifswald eine Bürgerrunde mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass nur noch an bestimmten Orten Raketen gezündet werden dürfen. Auch in Rostock hatten Bewohner nach dem Jahreswechsel 2018/19 ein Böller-Verbot gefordert. In anderen Städten dagegen soll an der Silvestertradition nicht gerüttelt werden.

Zu laut und zu staubig

In Greifswald war die Debatte im März von der SPD angeschoben worden. Gründe dafür waren der Lärm und die Feinstaubbelastung während der Neujahrsnacht. Zuletzt diskutierten 23 Greifswalder im neu eingeführten Verfahren der Bürgerbeteiligung über ein Feuerwerksverbot. Die Teilnehmer waren sich einig, dass es Änderungen bedürfe, sagt die Beauftragte für Bürgerbeteiligung, Claudia Kowalczyk. 21 der 23 Bürger waren dafür, dass künftig private Feuerwerke nur noch an einem zentralen Platz eines Stadtteils gezündet werden dürfen.

Nun sollen alle Bürger ihre Meinung sagen dürfen, erklärt Greifswalds Pressesprecherin Andrea Reimann: „Wir haben ein Formular weit gestreut, über welches sich jeder Bürger zu diesem Thema äußern kann. Das ist noch den gesamten Dezember und Januar möglich. Danach werden wir die Meinungen auswerten und die Bürgerschaft wird darüber entscheiden.“ Silvester 2019 wird es also in der Hansestadt noch keine Einschränkungen geben.

Rostock : Freiwillig verzichten

In anderen Städten in MV das Silvesterfeuerwerk nicht in Gefahr. In Rostock wird es zunächst kein Verbot geben, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze angibt: „Ein solches Verbot könnten wir nicht kontrollieren und da würde der Stadt auch die rechtliche Grundlage fehlen. Wir appellieren an die Freiwilligkeit der Menschen, auf das Zünden von Böllern zu verzichten.“

Nehmen Sie an der Umfrage teil: Sollen Silvesterböller in MV verboten werden?

Auch Wismars Pressesprecher Marco Trunk gibt Entwarnung: „Bei uns ist das aktuell kein Thema und es gibt keine Einschränkungen. Auch von der Politik ist da nichts angeschoben worden.“ Ähnlich sieht es in Bad Doberan und in Stralsund aus. Erst im September wurde der Antrag der SPD auf Feuerwerksverbot in der Stralsunder Innenstadt abgelehnt. Weiter erklärt die Pressestelle der Stadt: „Wir trauen unseren Hansestädter durchaus zu, auch ohne zusätzliche Verbote verantwortungsbewusst zu handeln.“

Erste Läden streichen Raketen aus Sortiment

Derweil reagiert der Einzelhandel auf die Debatte. So haben mehrere Edeka-Filialen in Hamburg und Schleswig-Holstein angekündigt, in diesem Jahr erstmals Feuerwerkskörper aus dem Sortiment zu streichen.

In MV dagegen sind der Handelsgesellschaft Edeka Nord bislang keine Filialen bekannt, die keine Raketen mehr verkaufen wollen. Auf OZ-Nachfrage hieß es bei der Rostocker Edeka-Filiale Zöllick, dass man zumindest über einen solchen Schritt nachdenke. Weitere Handelsketten wie Aldi, Rewe und Penny bieten weiter Silvesterknaller an.

Lesen Sie auch:

Von Lena-Marie Walter