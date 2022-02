Droht wegen Putins Krieg Stopp von Nord Stream 1? Lubmin befürchtet Einnahmeausfälle

Lubmin

Nach der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts hat Lubmins Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) die Gemeinde auf einen möglichen millionenschweren Verlust von Gewerbesteuereinnahmen eingeschworen. Es sei zu befürchten, dass mit den Sanktionen gegen Russland der Zahlungsverkehr für die Gaslieferungen über Nord Stream 1 zum Erliegen komme, sagte Vogt. In der Konsequenz könnte das für die Gemeinde Einnahmeausfälle von etwa zwei Millionen Euro pro Jahr und damit 25 Prozent der jährlichen Gewerbesteuer bedeuten. „Wir müssen deshalb unsere Ausgaben priorisieren“, sagte er.

Geplante Projekte, die in den Bereich der freiwilligen Ausgaben fallen, wie die Sanierung von Straßen, der Bau eines Museums für Heimatgeschichte, ein neuer Rettungsturm und Spielplätze, sollten nun zur Sicherheit zeitlich nach hinten verschoben werden. „Nicht zur Disposition steht der Bau eines neuen Feuerwehrhauses. Daran halten wir fest.“

Projekte werden auf Eis gelegt

Laut Vogt könnte der Verlust sogar noch höher als die geschätzten zwei Millionen Euro ausfallen. „Wir wissen nicht, inwieweit auch der Onshore-Teil der Leitungen betroffen ist und die Betreiber der OPAL und der NEL es schaffen, anderes, alternatives Gas über die Landleitungen zu transportieren.“ In der Gemeinde am Greifswalder Bodden landet neben der 2011 in Betrieb genommenen Nord Stream 1 auch Nord Stream 2 an, für die Deutschland wegen des Krieges inzwischen das Zertifizierungsverfahren gestoppt hat. Durch die erste Ostseepipeline fließen jährlich rund 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas. Mit dem Gas sprudelten auch die Steuereinnahmen der 2200 Einwohner zählenden Gemeinde.

Unklar ist bislang, inwieweit der Teil-Ausschluss Russlands aus dem weltweiten Swift-Zahlungsverkehr aus Auswirkungen auf die Zahlungen für das gelieferte Gas hat. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte am Samstag gefordert, neben der Zertifizierung von Nord Stream 2 auch die Gaslieferungen über die erste Ostseepipeline zu stoppen.

Vogt: „Habe einen Krieg nie für möglich gehalten“

Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes bereite ihm gewaltige Sorgen, sagte Vogt. „Ich habe nie für möglich gehalten, dass Putin so gewaltig und invasiv gegen die Ukraine vorgeht.“ Es falle ihm schwer, seinen Kindern zu erklären, wo diese Eskalationsspirale noch hingehen könne und was das für sie hier in Deutschland bedeuten könne. „Wir sind zwar ein paar tausend Kilometer weg. Das kann uns aber nicht beruhigen.“

Von Martina Rathke