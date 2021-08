Dubiose Zahlung von Tiktok an die Junge Union: Philipp Amthor erneut unter Korruptionsverdacht

Rostock/Berlin

Es scheint, als hätte er seine zweite Chance nicht genutzt: Der einstige Hoffnungsträger der CDU, Philipp Amthor, scheint erneut in einen Lobbyismus-Skandal verwickelt zu sein. Erst im Juni vergangenen Jahres war der 28-jährige Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern wegen einer Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence in die Kritik geraten. Nun gibt es ähnliche Vorwürfe – allerdings wird im diesmal nicht vorgeworfen, persönlich der Adressat politischer Einflussnahme geworden zu sein, sondern Vermittler für Geld an die Jugendorganisation der CDU/CSU.

Er soll laut einem „Spiegel“-Bericht mutmaßlich in geplante Zahlungen zwischen der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok und der Jungen Union (JU) verwickelt gewesen sein. Amthor ist bei der JU Schatzmeister.

Tiktok wundert sich über Zahlung für Usedomer Musikfestival

Was ist passiert: Wie das Nachrichtenmagazin berichtet, habe der Bundestagsabgeordnete aus MV eine Spende von Tiktok eingefädelt. Im Herbst 2020 spendete die Videoplattform demnach 2500 Euro für das Usedomer Musikfestival in Amthors Wahlkreis. Gegenüber dem „Spiegel“ räumte Amthor ein, er habe Tiktok vorgeschlagen, das Festival zu fördern. Das Geld sei direkt an die Organisatoren gezahlt worden.

Laut dem „Spiegel-Bericht“ habe dies intern bei Tiktok für Verwunderung gesorgt, weil es eine vergleichbare Zahlung nie zuvor gegeben hätte. Auffällig wirkt zudem, dass der neue Tiktok-Cheflobbyist, Gunnar Bender, sich laut den „Spiegel-Recherchen mehrfach mit Politikern getroffen habe, um das Image der Videoplattform aufzubessern – darunter auch Philipp Amthor.

Rechnungsadresse sollte ausgetauscht werden

Die Spende für das Usedomer Musikfestival war jedoch nicht die erste finanzielle Hilfe, die Tiktok der Jungen Union zugesagt habe. Bei einer Veranstaltung rund um die Wahl des CDU-Vorsitzes bei der Jungen Union sollte die Social-Media-Plattform die Technikkosten für das Livestreaming übernehmen. Für die „Unterstützung“ bedankte sich die JU in einer Mail, wie der „Spiegel“ weiter berichtet.

Doch dazu kam es scheinbar nicht, da das Videoportal nicht in der Transaktion auftauchen sollte. Der „Spiegel“ zitiert aus einer Mail des JU-Sponsoringbeauftragten an die Plattform: „Ich möchte gerne wissen, an wen die Rechnung adressiert werden soll und wie wir diese durch den Zulieferer gestalten sollen.“ Man habe sich auf eine diskrete Transaktion geeinigt, heißt es. Demnach sollte die Rechnung nicht an Tiktok direkt, sondern an deren Berliner Agentur Miller & Meier Consulting gestellt werden, wie der „Spiegel“ schreibt. So wäre der Geldfluss zwischen Tiktok und dem Unions-Nachwuchs kaum nachverfolgbar gewesen.

Nach einer internen Prüfung sträubte sich Miller & Meier jedoch gegen das Vorgehen. Tiktok beauftragte schließlich eine externe Anwaltskanzlei mit der Aufklärung des Vorfalls. Tiktoks Cheflobbyist Bender schien die Sache plötzlich selbst für problematisch zu halten. „Wir wollen uns ja nicht der versteckten Parteiwerbung strafbar machen“, schrieb er demnach in einer Mail.

JU und Amthor weisen alle Vorwürfe zurück

Die JU und Philipp Amthor weisen alle Vorwürfe zurück. Der Abgeordnete sagte gegenüber dem Nachrichtenmagazin, er habe von keinem konkreten Angebot gewusst. Während der chinesische Konzern in seiner Antwort an das Nachrichtenmagazin selbst von einer Spende spricht, betont Amthor, dass es im Gespräch zwischen Tiktok und der JU immer nur um eine Sponsoringvereinbarung gegangen sei. Für die OZ war Amthor am Sonntag nicht zu erreichen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Parteienrechtsexpertin Sophie Schönberger bewertet das Vorgehen der Jungen Union gegenüber dem „Spiegel“ „als Versuch, eine illegale Parteispende einzuwerben.“ Schönberger sagt: „Hätte die Agentur bezahlt, wäre das eine illegale Strohmannspende gewesen.“ Solche Vorgänge würden laut ihr in den Kernbereich des Schatzmeisters einer Partei fallen – also in die Zuständigkeit von Philipp Amthor.

Gegenüber dem „Spiegel“ sagt er: „Ich habe mich politisch nie für die Plattform Tiktok eingesetzt. Ganz im Gegenteil vertrete ich seit Langem eine dezidiert kritische Haltung gegenüber Plattformbetreibern und Digitalunternehmen aus der Volksrepublik China.“ Die Junge Union habe die Rechnung bei dem Technikdienstleister laut eigenen Angaben selbst beglichen und betont, dass es keine Zusammenarbeit mit der chinesischen Plattform gebe.

Von Ann-Christin Schneider