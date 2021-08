Boltenhagen

Ist die Dünenpromenade in Boltenhagen die vielen Millionen wert, die ihr Bau inzwischen verschlungen hat? Aus den ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro sind 8,5 Millionen geworden. Eine Steigerung um mehr als das Dreifache. Eigentlich eine gute Gelegenheit für einen letzten Aufschrei der vielen Skeptiker, die das Projekt über Jahre kritisch begleitet hatten. Doch der Protest bleibt aus.

Gewiss, ändern ließe sich nun ohnehin nichts mehr. Die Dünenpromenade ist in der Welt und schlängelt sich auf einer Länge von rund zwei Kilometern an Boltenhagens Strand entlang. Spätestens im Herbst soll sie durchgängig barrierefrei zu passieren sein. Doch es scheint, dass nicht Schicksalsergebenheit der Grund für das Schweigen im Ort ist, sondern eine Art Versöhnung im Schwange ist.

Wardecki: „Wir Einwohner brauchen noch etwas Zeit“

Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) ist jedenfalls zuversichtlich: „Wir Einwohner brauchen noch etwas Zeit, diese große Veränderung zu verkraften, aber wenn die Bepflanzung erst einmal angewachsen ist, dann sehen viele das sicher ähnlich wie die Touristen. Für sie ist der freie Blick aufs Wasser absolut toll.“ Die Kostenexplosion kommentiert er, wohl dank robuster Finanzlage seiner Gemeinde, gelassen: „Wenn wir heute so ein Projekt bauen würden, wäre es dramatisch teuer.“

Ähnlich äußert sich auch Hans-Otto Schmiedeberg. „Uns Boltenhagener wird die Promenade noch eine Weile beschäftigen. Das Thema war und ist emotional belegt.“ Der CDU-Fraktionschef räumt ein, anfangs eine andere Variante, nämlich eine breitere Strandpromenade statt Bau in den Dünen, bevorzugt zu haben. Doch er schaut lieber nach vorn: „Die meisten haben sich schon damit versöhnt.“ Zudem werde die Sanddüne das Gesamtbild noch einmal verändern, ist Schmiedeberg überzeugt. Dann werde der Bau nicht mehr wie auf Stelzen in der Landschaft stehen, sondern sich ebenerdig in die Natur einfügen.

Strandkorbvermieter: Aufspülung der Düne nicht vergessen

Auf die Aufspülung dieser Düne warten auch die Strandkorbvermieter sehnsüchtig, betont der Vorsitzende des Vermietervereins, Maik Glasow: „Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) hat die Sondergenehmigung für den Bau der Promenade an eine Aufspülung geknüpft. Das muss zügig geschehen und darf jetzt nicht in Vergessenheit geraten.“

Auch er sagt: „Ich fand die Pläne damals nicht gut. Ich hätte das Geld lieber in die Umgestaltung der Seebrücke gesteckt, nach dem Vorbild von Koserow – das war ja derselbe Ingenieur wie bei uns.“ Nun gehe er regelmäßig über die neue Promenade und sieht ein: „Das ist schon was Feines für die Touristen.“

„Es ist ein Traum“

Tatsächlich ist es an einem lauen Abend im August nicht möglich, etwas anderes als Lob von den Gästen des Ortes aufzunehmen. Familie Albers aus Oldenburg etwa ist zum vierten Mal in Folge in Boltenhagen: „Wir laufen jeden Abend hier über die Promenade“, erzählt Tina Albers. „Die Dünenpromenade wertet den Ort noch einmal richtig auf.“

Sven, Filipp und Tina Albers aus Oldenburg: "Wir sind das vierte Jahr in Folge hier und finden: Die Promenade wertete den Ort richtig auf." Quelle: Juliane Schultz

Das sieht auch Petra Bischof aus Arnsberg so: „Wir kommen seit 20 Jahren hier her. Anfangs fand ich die Idee der Promenade nicht gut, wir hatten die Befürchtung, dass sie dichter hinter den Strandkörben verläuft und deshalb Spanner anzieht. Aber jetzt muss ich sagen: Es ist ein Traum. Wenn ich Schulnoten vergeben müsste, würde ich sagen 15 Punkte.“

Petra Bischoff aus Arnsberg: „Wenn ich Schulnoten vergeben würde, bekäme die Dünenpromenade 15 Punkte. Es ist ein Traum.“ Quelle: Juliane Schultz

Dünenpromenade bei Nacht – schon jetzt ein beliebtes Fotomotiv

Kurz nach Sonnenuntergang erscheint Boltenhagens neues Wahrzeichen plötzlich in ganz anderem Licht: Handlauf und Bänke sind beleuchtet und verwandeln den Weg in eine Fotokulisse. Hier und da werden Selfies geknipst. Dazu schallt Musik von der Beach Lounge herüber, „Nothing else Matters“ von Metallica.

Susanne Schwarz und Klaus Jäger ergattern einen freien Platz und veranstalten ein spontanes Picknick. „Den Rucksack mit Bier, Wein und Gläsern haben wir dabei, weil wir Camper sind und abends gern durch die Orte laufen, in denen wir übernachten. Wo es uns gefällt, packen wir die Getränke aus. Von hier ist der Blick auf den Sonnenuntergang und die Ostsee einfach herrlich.“

Susanne Schwarz und Klaus Jäger aus Dortmund machen ein spontanes Picknick auf der Dünenpromenade: "Es ist sehr schön mit diesen Bänken und der Beleuchtung." Quelle: Juliane Schultz

Derzeitiger Zugang zur Seebrücke ein Schildbürgerstreich?

Solche Einschätzungen hört Kurdirektor Marin Burtzlaff oft und gern. Auch er habe schon beobachtet, dass sich Gäste mit Pizza und Prosecco auf eine der Holzbänke setzen und die Flaneure beobachten. „Aber natürlich gibt es auch Kritik“, räumt er ein. „Der Zugang von der Seebrücke auf die Promenade ist noch nicht barrierefrei. Viele Gäste halten das für ein Schildbürgerstreich. Deshalb haben wir ein Schild aufgestellt. Darauf informieren wir, dass das im Herbst behoben wird.“

Das Millionenprojekt 2013 berichtete die OZ: „Der Bau der Dünenpromenade in Boltenhagen soll nach ersten Hochrechnungen 2,5 Millionen Euro kosten. Eine 90-prozentige Förderung ist maximal möglich, aber noch nicht gesichert. 2018 betrug die Kostenschätzung bereits rund 5,2 Millionen Euro. Auf Grundlage dieser Annahme wurden Fördermittel beantragt. Eine 90-prozentige Förderung wurde bewilligt und belief sich auf rund 4,7 Millionen Euro. 2019 zeichnete sich eine Erhöhung der Kosten um rund zwei Millionen Millionen ab, nachdem im Spätherbst erste Angebote für die Bauarbeiten und für die Lieferung des Holzbelages vorlagen. 2021 informierte der Sonderbeauftrage der Dünenpromenade, Gerhard Rappen, die Gemeindevertreter schließlich über den weitere Leistungen, die für die Realisierung des Bauvorhabens erforderlich waren oder noch sind. Der Betrag beläuft sich voraussichtlich auf 1,3 Millionen Euro für die Anhebung der Zuwegung zur Seebrücke, das Versetzen der Plattformen für die DLRG-Häuser, eine zusätzliche barrierefreie Rampe, Treppenstufen aus Holz statt Gitterroste und Mehrbedarf an Sand für die Erhöhung der Küstenschutzdüne. Die Gesamtkosten für die Dünenpromenade belaufen sich auf 8,5 Millionen und haben sich somit gegenüber der ersten Hochrechnung im Laufe von acht Jahren mehr als verdreifacht. Die Gemeinde Boltenhagen hat für die voraussichtlichen Mehrkosten zum ursprünglichen Förderantrag einen Antrag auf Nachbewilligung von Fördermitteln gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Für einige Gäste sei es dennoch schwer, den vorübergehenden Zustand zu akzeptieren. „Das verstehe ich natürlich. Es wäre aber noch schwerer zu erklären gewesen, wenn wir in der Hochsaison die Seebrücke gesperrt hätten, um die Bauarbeiten auszuführen.“ Für ihn steht fest: „Wir müssen künftig im Vorfeld eines so großen Bauprojektes alle Betroffenen mit ins Boot holen. „Im Gespräch mit Menschen mit Behinderung bekommt man wichtige Einblicke.“

Frau im Rollstuhl lobt Strandzugang

Das können Petra und Norbert Walter aus Erfurt bestätigen: „Wir waren anfangs enttäuscht über die Stufen von der Promenade zur Seebrücke. Aber die Rampen funktionieren gut.“ Die 76-jährige Petra Walter sitzt im Rollstuhl. Als sie schließlich las, dass der Höhenunterschied noch ausgeglichen werde, sei sie zufrieden gewesen, erzählt sie.

Petra und Norbert Walter aus Erfurt freuen sich, dass auch sie zusammen bis zum Strand herunterfahren können. Quelle: Juliane Schultz

In Boltenhagen sind die Rentner zum ersten Mal und sehr angetan: „Vor zwei Jahren waren wir in Ahlbeck, da konnte ich die Ostsee als Rollstuhlfahrerin von der Promenade aus nicht sehen. Hier sehe ich nicht nur das Wasser, sondern komme dank der Matten an einigen Stellen sogar an den Strand. Sie müssten nur mal gefegt werden. Dann wäre es perfekt.“

Von Juliane Schultz