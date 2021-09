Rostock

Nach den Berufsfischern trifft es die Angler und den Angeltourismus: Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt für 2022, die Fangmenge für den Dorsch in der westlichen Ostsee um 88 Prozent abzusenken. Die Berufs- und Freizeitfischer dürften nur insgesamt 698 Tonnen des Raubfisches anlanden. Die Folge: Die hiesige Kutter- und Küstenfischerei sieht sich vor dem Aus. Den Hobbyanglern, die aktuell fünf Dorsche pro Tag entnehmen dürfen, droht ein Fangverbot. Ein solches droht auch für den Ostseelachs.

Pro-Kommentar: Packt die Angeln ein – das Fangverbot für Hobbyangler ist richtig!

Contra-Kommentar: Fangverbot für Hobbyangler ist sinnfrei – wir dürfen die Szene nicht plattmachen

Forscher: Zahl der Laichdorsche gering

„Die aktuelle Schätzung der Laicher-Biomasse für den westlichen Ostseedorsch beträgt für 2021 laut wissenschaftlichem ICES-Gutachten 7802 Tonnen. Das ist der niedrigste Wert, der jemals für diesen Bestand ermittelt wurde“, sagt Dr. Christopher Zimmermann. Die Anzahl der fortpflanzungsfähigen Tiere sei aber entscheidend für die Nutzbarkeit der Population, so der Chef des Rostocker Thünen-Institutes.

Dr. Christopher Zimmermann, Chef des Rostocker Thünen-Institutes Quelle: Thünen-Institut

Ein Fangverbot lehnen die deutschen, dänischen und schwedischen Angelverbände ab. „Wir befürworten eine Laichschonzeit von Januar bis März und höhere Mindestmaße. Das Angeln aber muss möglich sein“, sagt Axel Pipping, Geschäftsführer des Landesanglerverbandes MV. Es wäre unverantwortlich, die Strukturen des Angeltourismus zu zerschlagen, so Pipping. Dies gefährde viele Arbeitsplätze bei Anbietern von Angeltouren, Betreibern von Marinas, im Handel und im Gastgewerbe.

OZ-Umfrage: Dorsch und Lachs: Würden Sie ein Fangverbot für Hobbyangler begrüßen?

Auf- und Abstieg in Flüssen für Lachse erschwert

Dr. Zimmermann – deutscher ICES-Vertreter – bezeichnet die Entwicklung des Dorsch-Nachwuchses in den Jahren 2017 bis 2020 als katastrophal. Während man nach den Ursachen suche, ist die Faktenlage beim Lachs klar. Den Salmoniden wird der für das Laichgeschäft nötige Auf- und Abstieg in den Flüssen etwa durch Wehre und Wasserkraftwerke verwehrt. Vor allem in Polen, Litauen, Lettland und Estland häufen sich Probleme.

Rund 1000 Euro für einen Lachs Wurden 1990 noch insgesamt rund 1,2 Millionen Lachse in der Ostsee gefangen, so waren es im vergangenen Jahr laut Dr. Simon Weltersbach vom Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei etwa 145 000 Fische. Dies sei vor allem das Ergebnis des Verbotes der Treibnetzfischerei. Der Lachsbestand habe sich insgesamt sehr positiv entwickelt, so der Fachmann. Er wird in der Ostsee aktuell auf ein bis 1,5 Millionen Tiere geschätzt. Im südlichen Verbreitungsgebiet gibt es einige Flüsse mit sehr schwachen Lachspopulationen. „Es besteht die Gefahr, dass lokale Populationen für immer verloren gehen und sich somit die genetische Vielfalt des Ostseelachses verringert. Deshalb empfiehlt der ICES einen Entnahmestopp für die Meeresfischerei auf Lachs (Berufs- und Freizeitfischerei)“, so Dr. Weltersbach. Untersuchungen seines Institutszeigten, dass Lachsangler allein in Deutschland pro Person und Jahr 2750 Euro ausgeben. Dies entspricht Gesamtausgaben von fünf Millionen Euro. Das heißt, rein rechnerisch werden 1000 Euro pro entnommenem Lachs investiert.

„Ein Angelverbot auf Lachse in der Ostsee aber ist unverhältnismäßig“, meint Klaus-Dieter Mau, Präsident des Deutschen Angelfischerverbandes (DAFV). Zumal sich der Lachsbestand in der Ostsee gut entwickelt hat. Die Politik müsse endlich den langjährigen Forderungen der gut 500 000 Mitglieder des Verbandes nachkommen. Diese fordern, strukturelle und ökologische Probleme in den teils verschmutzten Flussgebieten anzugehen. Dazu gehöre auch, gegen die großen Kormoran-Schwärme vorzugehen. Dänische Studien zeigen, dass die Sterblichkeit von Wildlachsen durch den von diesen Wasservögeln ausgelösten Druck in Lachsflüssen mehr als 50 Prozent beträgt.

Klaus-Dieter Mau, Präsident des Deutschen Angelfischerverbandes Quelle: Johannes Arlt

Die Angler seien bereit, die tägliche Entnahmebeschränkung von derzeit drei Fischen pro Angler zu reduzieren, so der DAFV. Auch mache ein einheitliches Mindestmaß Sinn.

„Die Situation der Lachs-, Herings- und Dorschbestände ist ernst“, betont der Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Till Backhaus (SPD). Ein Stopp der Lachsfischerei sei aber „nicht zielführend“. Beim Dorschangeln sollte man Laichschongebiete und Mindestmaße prüfen.

Von Volker Penne