Dürre und Nachtfröste: Wie fällt die Obsternte in MV aus?

Rostock

Verrückte Natur: Ausgerechnet das kühle Wetter der vergangenen Tage hat möglicherweise die Obsternte in MV in diesem Jahr gerettet. Denn die teils strengen Nachtfröste in der letzten Woche wären grundsätzlich eine große Gefahr für die aufblühenden Obstbäume gewesen. Doch weil die auch tagsüber niedrigen Temperaturen die Blüte verzögert haben, sind die Obstanbauer im Land wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Nur einige Kirschsorten haben wohl gelitten.

Vor allem im Landesosten sind die Apfelbäume mit der Blüte deutlich später dran als in den Vorjahren, sagt Günter Brandt, Vorsitzender des Verbands Mecklenburger Obst und Gemüse. Im Westen sind sie zwar im Vegetationsvergleich etwa eine Woche weiter, aber auch noch nicht im kritischen Bereich. „Die meisten Bäume haben noch nicht geblüht, als wir Nachtfrost hatten.“ Äpfel sind mit Blick auf die wirtschaftliche Nutzung die mit Abstand wichtigste Frucht in MV.

Nachfrost in Vorpommern

Dabei war es wohl sehr knapp: Laut Brandt ging es um wenige Grad und um einige Stunden Frost mehr oder weniger. „Die gefährlichste Phase ist kurz vor dem Aufblühen. Da reicht teilweise eine Stunde knapp unter null Grad, um die Blüten zu schädigen“, erklärt Brandt. Ende April wurden in Vorpommern nachts bis zu minus sechs Grad gemessen.

Manche Kirschsorten haben dagegen letzte Woche bereits geblüht und könnten daher durchaus Schaden genommen haben, fürchtet Brandt. Immerhin: „Es könnte sein, dass bei größeren Bäumen die Blüten an den oberen Ästen den Frost überstanden haben.“

Erdbeeren dagegen hat der Frost wohl nichts anhaben können. „Die frühen Sorten werden in Folientunneln gezogen und die Freilanderdbeeren sind noch in einem sehr frühen Stadium“, so der Experte. Auch die Gemüsekulturen seien nicht betroffen.

Hoffen auf mehr Regen

Die Trockenheit, die den Landwirten zu schaffen macht, trifft die Obstbäume laut Brandt jetzt noch nicht: „Da wird die Regenmenge erst wichtig, wenn sich Ende Mai und im Juni die Früchte entwickeln.“

Anders sieht es bei den Feldfrüchten aus: „Was wir jetzt brauchen, ist Wasser“, sagt Frank Schiffner, Referent für Pflanzenbau beim Bauernverband MV. Die Regenmenge der vergangenen Tage hätte längst nicht ausgereicht, um das Defizit auszugleichen – zumindest nicht in Vorpommern. „Der April hat nur ein Drittel der sonst üblichen Regenmenge gebracht. Der Boden ist bis 1,80 Meter Tiefe noch viel zu trocken.“ Der Wind trockne derzeit den Boden zusätzlich aus.

Boden noch ausgekühlt

Auch den Landwirten hilft in dieser Situation das kühle Wetter: „In den Vorjahren war es im April teilweise schon hochsommerlich warm. Das stresst die Pflanzen zusätzlich.“ So langsam dürfte es aber wärmer werden: „Der Mais ist gerade ausgesät worden. Er braucht etwa acht Grad in der oberen Bodenschicht“, erklärt Schiffner.

Für eine Einschätzung von Menge und Qualität der Ernte sei es jetzt noch viel zu früh, sagen sowohl Schiffner als auch Obstexperte Brandt. Das gelte auch für den Preis der Äpfel im Handel: „Der Preis wird auf den Weltmärkten bestimmt. Da spielt die Ernte im kleinen MV keine Rolle“, so Brandt.

Wirtschaftlich mögen nur die Äpfel von Interesse sein. Doch viele Klein- und Hobbygärtner in MV sind auch stolz auf ihre Kirsch-, Pflaumen- oder Pfirsichbäume. Auch sie machen sich daher große Sorgen um die Blüte, weiß Robert Kröger, Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde. Doch er kann für fast alle Sorten Entwarnung geben: „Die Blüten sind wegen der Kälte noch nicht so weit“, weiß auch er.

Frühe Kirschsorten leiden unter Frost besonders

Einen kleinen Wermutstropfen muss er allerdings den Liebhabern der gelb-roten Glaskirschen einschenken: „Sie gehören zu den frühen Sorten und werden wohl unter dem Frost gelitten haben.“ Die meisten Süßkirschen, darunter auch die typischen dunkelroten Sorten, blühten allerdings später. Auch Pflaumen und Beeren seien erst später dran.

Probleme könnte es für die Besitzer von Pfirsich- und Aprikosenbäumen geben. Diese Früchte seien in den letzten Jahren in MV immer beliebter geworden, sagt Kröger. Ihnen setze nicht nur der Frost zu, sondern auch das kühle Wetter. „Diese Arten brauchen längere Warmphasen, um schöne Früchte entwickeln zu können“, erklärt der Verbandschef.

Aber schon in den nächsten Tagen soll es ja deutlich wärmer werden. Fragt sich nur wie lange: Die von Gärtnern und Landwirten so gefürchteten Eisheiligen (11. bis 15. Mai) stehen schon vor der Tür. Frost ist aber Meteorologen zufolge in diesem Zeitraum in MV nicht zu erwarten.

Von Axel Büssem