Düstere Prognose für Kitas in MV:  165 000 Kindern droht Corona-Infektion

Noch bewegt sich die vierte Corona-Welle nur langsam durch MV. Doch die Experten im Land machen sich bereits Sorgen – vor allem um die Allerjüngsten. „Das Virus wird jetzt durch die Gruppe der Ungeimpften rollen. Und das könnte vor allem Kinder im Kita-Alter betreffen“, sagt Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Rostocker Uni-Klinik und der wichtigste Corona-Berater der Landesregierung.

Er fürchtet, dass sich in den kommenden Monaten bis zu 165 000 Kinder im Land anstecken könnten. Und: Die Pandemie dürfte nach dem Herbst noch nicht vorbei sein. „Alles hängt von der Impfquote ab, aber das Virus könnte uns noch eineinhalb Jahre beschäftigen. Solange könnte es dauern, bis alle geimpft oder nach einer Infektion immun sind“, so der Fachmann gegenüber der OZ.

Fälle in neun Kitas

Hintergrund: Knapp zehn Prozent aller Einwohner des Landes können sich noch gar nicht impfen lassen – weil 165 341 Mädchen und Jungen jünger sind als zwölf Jahre und kein Vakzin bisher für sie zugelassen ist. „Wir müssen die Lage in den Kitas sehr genau beobachten“, sagt Reisinger.

Aktuell sind nur neun Kitas und Horte im Land von Corona-Fällen betroffen. 13 Kinder und fünf Erzieher haben sich angesteckt. Zum Vergleich: Im Schul-Bereich gibt es fast fünf Mal so viele Fälle. Reisinger geht aber davon, dass diese Zahlen steigen werden. „Fakt ist, dass die kleinen Kinder in den allermeisten Fällen nur sehr milde Covid-19-Verläufe haben. Aber keine Infektion ist immer besser als eine leichte Infektion.“

Impfstoff für ganz Kleine ab 2022

Reisinger fordert deshalb nachdrücklich alle Eltern und auch Kontaktpersonen von Kleinkindern auf, sich impfen zu lassen: „Die Infektionen werden von außen in die Kitas eingetragen. Wir brauchen deshalb eine hohe Impfquote. Wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen Impfen und vierter Welle.“ Bei den Geimpfte liege die Inzidenz in MV gerade mal bei 5, bei den Nicht-Geimpften deutlich über 60.

„Insbesondere Mütter von Neugeborenen sollten sich zeitnah nach der Entbindung impfen lassen. Bei anderen Impfstoffen kennen wir den Effekt, dass Antikörper über die Muttermilch auf den Säugling übergehen – und dieser dann auch geschützt ist“, sagt Reisinger.

Zudem gäbe es Hoffnung, dass Anfang des Jahres auch ein Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren und nicht erst ab 12 Jahren verfügbar ist: „Biontech ist bereits in entsprechenden Studien.“ Reisinger rechnet mit der Zulassung eines Impfstoffs für die Jüngsten Anfang 2022.

Mehr Freiheit für geimpfte Eltern

Das Schweriner Sozialministerium setzt indes alles daran, Kitas auch bei steigenden Zahlen offen zu halten – und arbeitet an neuen Regeln. Die sehen unter anderem vor, dass es für die Kinder von geimpften Eltern keine Quarantäne mehr geben muss. „Es soll künftig so sein, dass bei einem Corona-Fall nur das betroffene Kind in Quarantäne muss – und Kinder, deren Eltern nicht geimpft sind. Alle anderen dürfen vorerst weiter in die Betreuung“, sagt Alexander Kujat, der Sprecher von Ministerin Stefanie Drese (SPD).

Die Kinder müssen sich dann in der Kita regelmäßig per „Lolli-Test“ testen lassen. Auch das Land fordert Eltern deshalb zur Impfung auf: „Bei den Erziehern haben wir eine Impfquote von 75 Prozent erreicht. Da ist aber noch Luft nach oben. Und auch für Eltern gilt: Wer von den Verbesserungen profitieren will, muss sich impfen lassen.“

