Dummerstorf

In wenigen Wochen entscheidet sich endgültig, ob in Dummerstorf bei Rostock weiterhin Forschung von Weltrang betrieben wird: Dann entscheidet die Leibniz-Gesellschaft, ob das Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN) ein Leibniz-Institut bleibt oder nicht. Die OZ hat die Tierforscher gefragt, warum sie es verdient hätten, Teil dieser elitären Familie zu bleiben.

„Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig die Landwirtschaft ist. Sie hat die Menschen weiter versorgt, während andere Branchen die Produktion einstellen mussten“, betont Vorstand Klaus Wimmers. Dabei sei die sichere Lebensmittelversorgung nur ein Aspekt der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Forschung: „Wir stehen vor zahlreichen Herausforderungen, vom Klima- und Umweltschutz bis zum Tierwohl.“

Einzigartige Gemeinschaftsarbeit

Das FBN sei dabei mit der Erforschung der Nutztierbiologie einzigartig, sagt Wimmers. „Nutztiere spielen in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle, denn als Düngerlieferanten werden sie auch im Pflanzenbau gebraucht.“ Rund 60 Forscher arbeiteten am Institut an Themen wie Genforschung, Ernährung, Fortpflanzung oder Verhalten zusammen – oft über die Fachgrenzen hinweg.

Als ein Beispiel für wichtige und spannende Forschung führt Wimmers den Phosphor-Campus an, an dem alle Leibniz-Institute in MV und die Uni Rostock beteiligt sind. „Phosphor ist für alle Lebewesen auf der Erde essenziell. Aber sein Vorkommen ist begrenzt und bei übermäßigem Gebrauch ist er schädlich für die Umwelt“, erklärt er. „Wir befassen uns daher mit der Frage, wie wir die Nutzung von Phosphor in der Nahrung verbessern können.“

Ein Magen reicht nicht

Ein Problem: Die meisten Nutztiere – außer Rindern – haben nur einen Magen und können Phosphor schlecht aufnehmen, ein Großteil wird ausgeschieden. „Wir wollen wissen, wie die Aufnahme verbessert werden kann, sei es durch die Zubereitung des Tierfutters, Anregung der Darmbakterien oder gezielte Züchtung“, erklärt Wimmers.

Beim Futter könnten etwa fast vergessene, regionale Futterpflanzen wie Beinwell helfen. „Bei Hühnern und Schweinen haben wir bereits erste Erfolge erzielt.“

Hühner lieben die Schwarze Soldatenfliege

Mit dem Thema Tierfutter befasst sich am FBN auch Cornelia Metges. Sie arbeitet mit der Schwarzen Soldatenfliege, die aus Südamerika stammt, inzwischen aber auch schon in Südwestdeutschland heimisch ist. Ihre Maden könnten zum Superfood für Hühner, Schweine oder Fische werden – und dabei noch die Umwelt entlasten: „Sie sind sehr anspruchslos, können sich von Lebensmittelabfällen, Ernteresten oder auch Mist ernähren“, erklärt Metges. Nach zwei Wochen erreichen sie so ein Gewicht von einem Viertelgramm. „Sie sind sehr proteinreich, verfügen über hochwertiges Eiweiß und viel Fett.“

Und offenbar schmecken sie gut – zumindest den Hühnern: „Die fressen die Maden lieber als Getreidefutter. Wir haben ihnen welche hingeworfen und innerhalb von Sekunden waren sie weg.“ Derzeit erforschen die Wissenschaftler am FBN, wie die Abfälle, von denen sich die Maden ernähren, am besten zusammengesetzt werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Entschlüsseln des Rinder-Gens

Mit der Genstruktur von Rindern befasst sich das Forschungsprojekt Bovreg mit 20 Partnern aus 17 Ländern, das am FBN koordiniert wird. „Das Genom ist entschlüsselt, wir wissen nur noch nicht, welche Bausteine für was verantwortlich sind“, erklärt Christa Kühn. Damit ließe sich etwa identifizieren, welche DNA-Abschnitte für bestimmte Krankheiten, für die Futterverwertung oder die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze entscheidend sind.

„Wenn man das herausfindet, kann man gezielter züchten oder auch besser auf die Tiere eingehen, wenn man weiß, dass sie ein bestimmtes Gen tragen“, so die Expertin. Ein großes Problem bei Kühen sei etwa die Euterentzündung. „Wenn der Halter weiß, dass eine Kuh dazu neigt, kann er sie häufiger daraufhin untersuchen.“

Training fürs kleine Geschäft

Mit einem skurril klingenden, aber durchaus relevanten Thema befasst sich Birger Puppe: Toiletten für Kühe. „Früher dachte man, dass Kühe – ähnlich wie Kleinkinder – keine Kontrolle über ihre Ausscheidungen haben und immer da unter sich lassen, wo sie gehen und stehen.“ Doch in der Stallhaltung führt dies zu großen Problemen, denn wenn Kot und Urin zusammenkommen, entsteht klimaschädliches Ammoniak. Auch für die Tiere bedeute die ständige Verunreinigung mit Exkrementen eine Gesundheitsgefahr.

Also entwickelten die Forscher einen eigenen Bereich, in dem die Kühe nur pinkeln sollen. Eine Schwingtür sorgt sogar für die gebotene Intimsphäre beim kleinen Geschäft. Der Trick: Mit kleinen Belohnungen werden die Kühe animiert, das stille Örtchen aufzusuchen. Wenn sie es nicht tun, werden sie dagegen mit kleinen Wasserspritzern geärgert. Ergebnis: „11 von 16 Kühen im Versuch gehen inzwischen auf die Toilette“, freut sich Puppe. „Damit ist dies die erste Studie, die belegt, dass Rinder pinkeln können, wann und wo sie wollen.“

Absolut notwendig

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus ( SPD) ist von der Arbeit der Forscher überzeugt: „Das FBN ist für mich ein absolut notwendiges Forschungsinstitut, dessen Erhalt nicht in Frage gestellt ist. In der Leibniz-Familie ist es das einzige Institut, das sich mit der Nutztierforschung, Schwein, Rind und Fisch beschäftigt und damit ein besonderes Renommee erworben hat.“

Das FBN liefere wichtige wissenschaftliche Aussagen für die aktuelle Diskussion zur Weiterentwicklung der Nutztierhaltung und zur Lösung aktueller Herausforderungen. „Gerade in Zeiten von Corona und Afrikanischer Schweinepest ist das FBN für mich ein Exzellenzstandort im Zusammenhang mit dem Stichwort Lebensmittelsicherheit. Nicht umsonst sind seit der Wende 75 Millionen Euro in die Entwicklung des Standortes geflossen.“

Die Mitgliedschaft in der Leibniz-Gemeinschaft sehe er als eine Auszeichnung. „Sie hilft gerade bei der notwendigen international vernetzten wissenschaftlichen Zusammenarbeit und bei der Einwerbung von Forschungsmitteln“, so Backhaus.

Von Axel Büssem