Dummerstorfer Senior will mit Schulterprothese durchstarten

Rostock

Den Sehnenabriss im rechten Arm hatte sich Peter Lorenz schon vor elf Jahren zugezogen. „Ich sollte operiert werden, doch plötzlich waren die Schmerzen weg“, erinnert sich der 78-Jährige aus Dummerstorf Reez bei Rostock.

Vor gut acht Wochen aber setzen beim früheren Fernseh- und Rundfunktechniker urplötzlich heftige Beschwerden ein. Ein schwerer Eingriff wurde unumgänglich. Der Senior, der an akuter Herzschwäche leidet und einen Defibrillator trägt, ist von seinem behandelnden Arzt an das Klinikum Südstadt Rostock überwiesen worden.

Positionen von Pfanne und Kopf vertauscht

„In der vergangenen Nacht konnte ich endlich mal wieder schlafen.“ Der Senior, der aufgrund der Narkose noch etwas heiser klingt, schaut bei der Morgenvisite erleichtert auf seinen Operateur Dr. Thomas Westphal (55). Der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie nimmt die Wunde genau in Augenschein. Rund anderthalb Stunden hat er mit seinem Team für das Einsetzen einer sogenannten inversen Schulterprothese benötigt.

Bei dieser „umgekehrten“ Prothese sind die Positionen von Pfanne und Kopf vertauscht. Die Kugel befindet sich nicht am Oberarmknochen, sondern an der eigentlichen Stelle der Gelenkpfanne. Der Effekt: Die Schulter könne per Muskelkraft besser bewegt werden, ohne dass die Rotatorenmanschette funktionieren müsse, erläutert der Spezialist seinem Patienten.

Im Klinikum Südstadt Rostock: Chefarzt Dr. Thomas Westphal zeigt das Modell einer operierten Rotatorenmanschette. Die defekten Sehnen werden mithilfe von sogenannten Nahtankern wieder befestigt. Quelle: Martin Börner

Schulterprothese als Alternative

Denn bei dem gebürtiger Wismarer war besagte Rotatorenmanschette zerstört. Konkret also die das Schultergelenk umfassende Sehnenkappe, die von den Sehnen der hier befindlichen vier Muskeln gebildet wird. „Die Folge kann sein, dass es auch zum starken Verschleiß des Gelenkes kommt“, erläutert der versierte Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Dann bleibe wie in diesem Fall nur das Einsetzen besagter Prothese.

Mehr als 500 Operationen jährlich

Peter Lorenz ist einer von jährlich etwa 40 Patienten, denen im Klinikum Südstadt Rostock mit Hilfe einer Schulterprothese die Chance für einen schmerzfreien Neustart ins Alltagsleben ermöglicht wird. Insgesamt behandeln Dr. Westphal und sein Stellvertreter Dr. Jörg Weber pro Jahr mehr als 500 Frauen und Männer mit schweren Schulter- und Ellenbogendefekten.

Beide Mediziner sind als Schulter- und Ellenbogenchirurgen von der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) zertifiziert. Und das Klinikum Südstadt stellt die derzeit einzige zertifizierte Referenzklinik der DVSE (siehe Kasten) bundesweit dar.

Der Leiter der Pflegekräfte der Stationen für Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikums Rostock Südstadt, Hannes Narjes, nimmt beim Rostocker Ronny Keil einen Verbandswechsel vor. Bei dem Schlosser wurde die zerstörte Rotatorenmanschette des linken Armes operiert. Quelle: Martin Börner

100 Eingriffe mit höchstem Schwierigkeitsgrad

Die entsprechenden Anforderungen sind hoch. „Von einer derartigen Klinik werden jährlich mindestens 440 Eingriffe im Schulter- und Ellenbogenbereich gefordert. 100 dieser Operationen müssen den höchsten Schwierigkeitsgrad haben“, betont Chefarzt Westphal.

Gewebe an Schulter befestigt Mehr als 170 000 Mal wurde 2017 eine sogenannte arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenks an vollstationär behandelten Patienten in Krankenhäusern vorgenommen. Damit ist dies die 20-häufigste Operation, die in Deutschland durchgeführt wurde. Eine Refixation an der Schulter bedeutet, dass ein Gewebe wieder befestigt wird. An der Schulter können zum Beispiel Sehnen, Muskeln oder Bänder befestigt werden, die vom Knochen abgerissen sind. Etwa 25 000 Schulterprothesen wurden im Jahr 2016 in Deutschland eingesetzt.

Dazu zählt neben dem Einsatz von Schulterprothesen unter anderem die Versorgung von Knochenbrüchen. Zudem gehören Eingriffe aufgrund des altersbedingten Verschleißes der Gelenke (Arthrose) und durch rheumatische Erkrankungen sowie Reparaturen der Rotatorenmanschette zu den Schwerpunkten.

Ziel: Mehr Qualität in Schulter- und Ellenbogenchirurgie

„Die Zertifizierung von drei Institutionen in Deutschland – dazu gehört das Klinikum Südstadt Rostock – ist ein Meilenstein auf unserem seit Jahren eingeschlagenen Weg der Qualitätsverbesserung in der Schulter- und Ellenbogenchirurgie“, betont DVSE-Präsident Prof. Dr. Markus Scheibel. Der 44-Jährige arbeitet als Chefarzt in der Schulthess-Klinik in Zürich ( Schweiz) und als Professor am Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie der Berliner Charité.

DVSE: Aktuell mehr als 1000 Mitglieder Die Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie e. V. (DVSE) hat aktuell mehr als 1000 Mitglieder. Sie ist damit die mitgliederreichste deutschsprachige Organgesellschaft. Die DVSE wurde als Arbeitskreis Schulter der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (derzeit rund 11 000 Mitglieder) 1987 gegründet und existiert als Verein seit 1994. Die DVSE hat bundesweit derzeit ein Schulter- und Ellenbogenzentrum ( Karlsruhe), eine Klinik (Rostocker Klinikum Südstadt) und eine Praxis ( Würzburg) zertifiziert. Diese zeichnen sich durch besondere klinische und wissenschaftliche Fachkompetenz aus.

Nicht Operation um jeden Preis

Dabei gehe es nicht um das Operieren um jeden Preis, sondern vielmehr um die optimale Versorgung der Erkrankten. Dazu zählt auch die stetige Analyse aufgetretener Komplikationen und Nachfolgeeingriffe. „Im Klinikum Südstadt ist zudem die Behandlung von Akutverletzungen und Verschleißerkrankungen unter einem Dach vereint“, hebt Prof. Scheibel hervor.

Im Südstadtklinikum Rostock: Chefarzt Dr. Thomas Westphal und sein Team operieren häufig die sogenannten Rotatorenmanschetten, die durch Verschleiß zerstört sind. Quelle: Martin Börner

Etwa 70 Prozent aller Bundesbürger leiden mindestens einmal im Leben an Schulterschmerzen. Und angesichts einer spürbar älter werdenden Bevölkerung stehen die Mediziner vor großen Herausforderungen. So nimmt die Zahl degenerativer Erkrankungen der Schultergelenke und der Frakturen deutlich zu. Die Fachleute raten ihren Patienten unabhängig vom Alter zur regelmäßigen Gymnastik und zur Dehnung – nicht zuletzt der Schulterpartie. Bei der Kräftigung des Schultergürtels sollte man regelmäßig mit kleinen Gewichten arbeiten.

Auf eine rasche Heilung und möglichst wenige Komplikationen mit seiner Schulterprothese hofft auch der Mecklenburger Peter Lorenz. Dem nun folgenden noch etwa einwöchigen Klinikaufenthalt mit intensiver Physiotherapie wird sich der Besuch einer Rehaklinik anschließen. „Ich würde zu gern wieder in meinem Garten arbeiten können“, erklärt der Rentner.

Gewebe an Schulter befestigt Mehr als 170 000 Mal wurde 2017 eine sogenannte arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenks an vollstationär behandelten Patienten in Krankenhäusern vorgenommen. Damit ist dies die 20-häufigste Operation, die in Deutschland durchgeführt wurde. Eine Refixation an der Schulter bedeutet, dass ein Gewebe wieder befestigt wird. An der Schulter können zum Beispiel Sehnen, Muskeln oder Bänder befestigt werden, die vom Knochen abgerissen sind. Etwa 25 000 Schulterprothesen wurden im Jahr 2016 in Deutschland eingesetzt.

Mehr zum Thema:

Von Volker Penne