Durchbruch im Moorkonflikt in MV? EU-Beihilfen für den Rohranbau

Neukalen

Landwirt Henning Voigt aus Neukalen sieht sich als Vorreiter, gehört aber noch zur absoluten Minderheit in seiner Branche. Statt, wie viele seiner Kollegen, Sturm gegen die Wiedervernässung trocken gelegter Moore zu laufen, macht er die Deiche auf. Im Niedermoor am Kummerower See erntet der Familienbetrieb seit der Jahrtausendwende auf 300 Hektar Schilf, das in einem Biomassekraftwerk als Energieträger genutzt wird.

Vor zwei Jahren entschloss sich der Landwirt, eine weitere zehn Hektar große Grünlandfläche nördlich der Peene für den Versuchsanbau von Rohrkolben zu fluten. Die Pflanzen will der Landwirt im Herbst erstmals ernten, mit ballonbereiften Traktoren und umgebauten Pistenbullys. „Landwirtschaft in Niedermooren ist möglich. Und sie ist notwendig, weil sie dem Klimaschutz dient“, sagt er.

Landwirte befürchten Entwertung der Böden

Von den Mooren, die deutlich mehr klimaschädliches CO2 binden können als Wälder, hat Mecklenburg-Vorpommern reichlich. Das sorgt für Konfliktstoff in der Politik und bei Landwirten, die mit der Wiedervernässung eine Entwertung ihrer Äcker befürchten. Noch rechnet sich die nasse Landwirtschaft (Paludikultur) nicht.

Auch nicht für Voigt, dessen Versuchsanbau über ein Forschungsprojekt des Greifswald Moor Centrums (GMC) finanziert wird. Doch das könnte sich mit der neuen Agrarförderperiode ab 2023 ändern. Und es könnte die Konfliktlinien im Moorstreit deutlich entschärfen.

Beihilfen für den Rohranbau ab 2023

Die neue Förderrichtlinie sieht nach Angaben von Bundesumwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth nun erst mal vor, dass Agrarflächen auch dann beihilfefähig bleiben, wenn sie in die nasse Bewirtschaftung übergehen. Bislang verloren die Flächen die Beihilfefähigkeit. „Die Entscheidung ist ein riesiger Schritt nach vorn“, urteilt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

28 000 Hektar Acker und Grünland will Backhaus in den kommenden Jahren nach dem Freiwilligkeitsprinzip in die nasse Bewirtschaftung überführen. Nach der Brüssler Entscheidung, die nun in nationales Recht überführt werden muss, hofft er auf größere Akzeptanz unter den Bauern.

Entwässerte Moore sind Klimakiller Moore sind für den Klimaschutz besonders bedeutend, da sie besonders viel Kohlenstoff speichern. Dafür müssen sie intakt sein und dürfen für die landwirtschaftliche Nutzung nicht entwässert werden. Mecklenburg-Vorpommern ist das moorreichste Bundesland. Allerdings sind von den 288 000 Hektar Moorfläche (12,5 Prozent der Landesfläche) nur 33 000 Hektar nass und können Kohlenstoff binden. Die entwässerten Moore setzen große Mengen Treibhausgase frei – in MV etwa 30 Prozent der Gesamtemissionen. Nach Angaben des LUNG eignen sich landesweit 164 000 Hektar der Moore für eine nasse landwirtschaftliche Nutzung, die sogenannte Paludikultur.

„Diskriminierung hat ein Ende“

Für die Gleichstellung von trockener und nasser Landwirtschaft haben Greifswalder Landschaftsökologen seit 2019 wöchentlich in Brüssel bei Abgeordneten Klinken geputzt. „Die Diskriminierung der nassen Landwirtschaft hat endlich ein Ende“, zeigt sich die Leiterin des Moor Centrums, Franziska Tanneberger, mit dem Ergebnis zufrieden.

Bauernverband: „Das ist nur eine Seite der Medaille“

Der Bauernverband ist noch zurückhaltend mit der Bewertung. „Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit ist eine wichtige Grundsatzentscheidung, aber nur eine Seite der Medaille“, sagt Marion Wendt, Verbandschefin in Demmin. Die Vermarktung der Produkte, die auf nassen Standorten wachsen, stecke noch in den Anfangsschuhen.

Baustoffbranche hat Interesse

Dämmstoffe, Baumaterialien, Verpackungen – vieles ist aus Schilf, Rohrkolben, Seggen oder Erlen denkbar und wird in kleineren Mengen bereits produziert. Die Baustoffbranche sei an Informationen über die Rohstoffe interessiert, weiß Torsten Galke zu berichten. Der Greifswalder baute mit seinem Unternehmen „Moor and More“ ein Tiny-House fast ausschließlich aus Paludimaterialien.

Mit diesem Showroom will Galke zeigen, welche Einsatzmöglichkeiten sich für Rohr, Gras und Co. bieten – als Wandvertäfelung, als Einblasdämmung oder für den Treppenbau. „Wir werden von den Veranstaltern der Nordbau regelrecht bekniet, unser Tiny House vorzustellen“, sagt Galke. Die „Nordbau“ in Neumünster ist mit 850 Ausstellern die größte Baumesse in Nordeuropa.

Versandpakete aus Gras – Otto-Stiftung testet Anbau und Einsatz

Versandpakete der Otto-Group, zu der neben dem Otto-Versand der Paketdienst Hermes und der Edel-Online-Shop Manufactum gehören, könnten demnächst aus Gräsern und Schilf bestehen. Die Umweltstiftung Michael Otto und die Succow-Stiftung prüfen in einer auf fünf Jahre angelegten Kooperation, wie nachhaltige Bewirtschaftung, Finanzierung und Produktion von Paludiverpackungen funktionieren können. Wird das ein Erfolg, könnten die Erfahrungen auf andere Moorgebiete und Unternehmen ausgerollt werden, erklärt Michael Otto auf der Stiftungshomepage.

Landwirt Voigt will langfristig nicht mehr von EU-Subventionen abhängig sein, sondern kostendeckend für den Markt produzieren. Die Entscheidung über die Beihilfefähigkeit sieht er als wichtigen Schritt auf diesem Weg. „Für 90 Prozent der Kollegen war die Paludikultur bislang nicht interessant und nicht möglich“, sagt der 28-Jährige. Keine Bank würde ohne Sicherheiten Gelder für die Umstellung der Produktion geben. Das werde sich jetzt ändern.

Von Martina Rathke